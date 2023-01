Epic Games Store rozdaje kolejne gry. Wśród nich symulator lotów kosmicznych

Bywały lepsze oferty, ale nie jest najgorzej.

Kolejne darmowe gry zmierzają do Epic Games Store

Źródło: Epic Games Store

Shadow Tactics – Aiko's Choice

Już za kilka godzin ruszy kolejna tura rozdawnicza na platformie Epic Games Store. Tym razem gracze doczekają się możliwości odebrania dodatku do gry Shadow Tactics oraz pierwszej części popularnego cyklu Kerbal Space Program. Przez krótki czas można natomiast przypisać do swojego konta tytułu z poprzedniej oferty. Warto się jednak pospieszyć!Nie da się ukryć, że przez ostatnie tygodnie jesteśmy bardzo rozpieszczani - przynajmniej pod względem gamingowej. Dopiero co informowaliśmy Was przecież o bardzo atrakcyjnej promocji dla subskrybentów Prime Gaming - do ich dyspozycji oddano kilkanaście gier. Poza tym do rozdawnictwa przyłączył się rodzimy GOG oraz Epic Games , chociaż w tym przypadku nie ma mowy o jakimkolwiek zaskoczeniu.Dlatego też zapewne nie dziwi Was obecność tego wpisu w czwartkowe popołudnie. Dokładniedotychczasowa oferta na Epic Games Store zostanie zastąpiona kolejną. Jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji "kupić" Dishonored - Definitive Edition oraz Eximius: Seize the Frontline, to warto się pospieszyć. Okej, a co w takim razie czeka na konsumentów przez najbliższy tydzień?to samodzielny dodatek do popularnej gry taktycznej (Shadow Tactics: Blades of the Shogun) wydany pod koniec 2021 roku. Jego akcja rozgrywa się w Japonii okresu Edo i skupia się na jednej z bohaterek (Aiko) występującej w głównej grze. Głównymi atutami tejże kobiety jest specjalizacja w kamuflażu i zwodzenie wrogów jako gejsza. Co ważne, granie w dodatek nie wymaga posiadania podstawowej werji produkcji, ale twórcy zalecają przejście chociaż kilka jej pierwszych misji, by zapoznać się z fabułą, postaciami i mechanikami. Zapewne sporo osób ma w swojej bibliotece Shadow Tactics: Blades of the Shogun, gdyż swego czasu była rozdawana za darmo, także za pośrednictwem Epic Games Store.