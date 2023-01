Fallout 2 jako gra 3D? Projekt polskiego fana robi ogromne wrażenie

Każdy może już zagrać we wczesną jego wersję.

Okazuje się, że jeden z polskich fanów serii Fallout postanowił zabrać się za tworzenie bardzo ambitnego projektu. Mowa tu o remake'u drugiej części gry, ale w trójwymiarze i z widokiem pierwszoosobowym - co ciekawe, udostępniona została wczesna wersja tego dzieła, więc każda zainteresowana osoba może sprawdzić czy to w ogóle ma rację bytu.Kreatywność graczy nie zna granic, co udaje im się udowadniać dosyć często. Najczęściej informujemy Was o ambitnych przedsięwzięciach w grze Minecraft , czasami zdarzy się także wspomnienie o uruchomieniu klasycznego DOOM-a na kolejnym dziwnym urządzeniu. Teraz przygotowaliśmy coś dla fanów innego cyklu od Bethesdy. Obstawiam, że wielu z nich ucieszy się na ten nietypowy widok.to osoba, którego pasją jest programowanie gier - w wolnym czasie uczy tego na YouTube, gdzie tłumaczy tajniki popularnego silnika Construct. Teraz postanowił wykorzystać swój zapał i umiejętności to stworzenia, ale w postaci 3D z widokiem pierwszej ambitnie. Brzmi ambitnie prawda?Jak możemy wyczytać na profilu twórcy na portalu(gdzie można wesprzeć całe przedsięwzięcie:

Możemy wiec spodziewać się czegoś bardzo podobnego do oryginału, ale jednocześnie będącego przystępnym dla osób niezaznajomionych z kultowym tytułem. Sam projekt powstaje od około trzech miesięcy i do wydania finalnej wersji pozostała bardzo długa droga. Dobrą wiadomością jest jednak to, że Jonasz zdecydował się na- tak, by ludzie zobaczyli nad czym tak naprawdę pracuje i żeby mieli jakikolwiek powód do finansowego wsparcia.Wystarczy odwiedzić specjalną stronę internetową i kliknąć przycisk "Run game". Tam też znajdziecie wszystkie przydatne informacje odnośnie do sterowania oraz wykorzystanych materiałów. Samo "Early Access" jest oczywiście niezbyt rozbudowane i pełne błędów, ale działa i pozwala wyobrazić sobie jak to wszystko będzie wyglądać w przyszłości.Na razie mamy jednak do czynienia z ciekawostką dla wszystkich fanów serii Fallout - tych w Polsce jest z pewnością sporo. Warto więc przyglądać się temu przedsięwzięciu.Źródło: YouTube, Patronite