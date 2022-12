Daymare: 1998 za darmo na GOG. Produkcja dla fanów Resident Evil wieńczy akcję GOG

Podobnie jak wczoraj Epic Games Store, także dziś GOG rozdaje ostatnią grę w specjalnym świąteczno-noworocznym cyklu promocyjnym. Przy okazji dzięki wyprzedaży, GOG wciąż oferuje wiele produkcji do kupienia w niższych okazyjnych cenach. Jednak w przeciwieństwie do Epica, polska platforma rozdaje od dziś tylko jeden tytuł, a nie dwa.



Niedoszły remake Resident Evil 2 przekształcony w survival horror Daymare: 1998 dla fanów tej marki

Początkowo ekipa Invader Studios pracowała nad darmowym remakiem Resident Evil 2 (Resident Evil 2 Reborn) ze współczesnym silnikiem graficznym i mechaniką bardziej przypominającą nowsze odsłony serii. Jednak po porozumieniu się z Capcomem, projekt nie tyle całkiem porzucono, co przemianowano na survival horror mocno inspirowany serią Resident Evil, jednak bez licencyjnych nawiązań i wykorzystania marki. Podobnie jak, także dziś GOG rozdaje ostatnią grę w specjalnym świąteczno-noworocznym cyklu promocyjnym. Przy okazji dzięki wyprzedaży, GOG wciąż oferuje wiele produkcji do kupienia w niższych okazyjnych cenach. Jednak w przeciwieństwie do Epica, polska platforma rozdaje od dziś tylko jeden tytuł, a nie dwa.Początkowo ekipa Invader Studios pracowała nad darmowym remakiem Resident Evil 2 (Resident Evil 2 Reborn) ze współczesnym silnikiem graficznym i mechaniką bardziej przypominającą nowsze odsłony serii. Jednak po porozumieniu się z Capcomem, projekt nie tyle całkiem porzucono, co przemianowano na survival horror mocno inspirowany serią Resident Evil, jednak bez licencyjnych nawiązań i wykorzystania marki.







Co ciekawe potwory do Daymare: 1998 zaprojektował Satoshi Nakai, który pracował nad dwoma odsłonami cyklu Resident Evil. Finalnie w 2019 roku otrzymaliśmy grę o "w większości pozytywnych" wszystkich ocenach na Steam (dziwnym trafem ostatnie są tylko "mieszane"). Nie jest to pierwszorzędny hit AAA, ale na pewno przypadnie do gustu fanom Resident Evil czy nawet Silent Hill.





Szukajcie banneru z taką grafiką i opisem / Foto: GOG



W celu bezpłatnego zdobycia Daymare: 1998, musicie udać się na główną stronę GOG i zalogować się na własne konto, a później znaleźć banner z grafiką omawianej gry i licznikiem czasu na odbiór. Kliknięcie w "Tak, odbierz grę" nie tylko doda ją do waszego konta, ale też automatycznie zapisze do newslettera GOG, o ile jeszcze nie subskrybujecie mailingu. Alternatywnie możecie poszukać Daymare: 1988 w dziale sklepu launchera GOG Galaxy (pobierz z naszej bazy). Macie na to czas do poniedziałku 2 stycznia 2023 roku do godziny 15:00. Wtedy też skończy się cała wyprzedaż GOG Winter Sale.



Polski GOG rozdał sześć gier w świąteczno-noworocznym okresie 2022 roku

W przeciwieństwie do Epic Games Store, GOG rozdawał gry mniej więcej co trzy dni (raz był dzień przerwy), przez co otrzymaliśmy tylko 6 pozycji. Dodatkowo też 2 tak zwane Goodies Pack z zawartością taką jak np. filmy, tapety czy artbooki z gier, ale ich już nie liczę. Lista świąteczno-noworocznych giveawayów 2022 z GOG wygląda następująco (w nawiasach rok wydania, w przypadku reedycji chodzi o jej publikację, a nie oryginalnej wersji):



Ghost of A Tale (2018)

King of Seas (2021)

Broken Sword: Director's Cut (2010)

Greak: Memories of Azur (2021)

Worms Revolution Gold Edition (2012)

Daymare 1998 (2019)

W celu bezpłatnego zdobycia Daymare: 1998, musicie udać się na główną stronę GOG i zalogować się na własne konto, a później znaleźć banner z grafiką omawianej gry i licznikiem czasu na odbiór. Kliknięcie w "Tak, odbierz grę" nie tylko doda ją do waszego konta, ale też automatycznie zapisze do newslettera GOG, o ile jeszcze nie subskrybujecie mailingu. Alternatywnie możecie poszukać Daymare: 1988 w dziale sklepu launchera. Macie na to czas do poniedziałku 2 stycznia 2023 roku do godziny 15:00. Wtedy też skończy się cała wyprzedaż GOG Winter Sale.W przeciwieństwie do Epic Games Store, GOG rozdawał gry mniej więcej co trzy dni (raz był dzień przerwy), przez co otrzymaliśmy tylko 6 pozycji. Dodatkowo też 2 tak zwane Goodies Pack z zawartością taką jak np. filmy, tapety czy artbooki z gier, ale ich już nie liczę. Lista świąteczno-noworocznych giveawayów 2022 z GOG wygląda następująco (w nawiasach rok wydania, w przypadku reedycji chodzi o jej publikację, a nie oryginalnej wersji):

GOG Winter Sale będzie trwać jeszcze do 2 stycznia 2023 roku / Foto: GOG



Jak widać nie wszystkie tytuły były klasykami, a tylko 2 z 6 gier możemy określić tym statusem. Reszta to przedział od 2018 do nawet 2021 roku. Mowa o subiektywnej kwestii, ale Epic Games Store przede wszystkim efektem skali i postawieniem na więcej dużych stosunkowo nowych produkcji, wygrał z GOG. Jednak nawet polska platforma należąca do grupy CD Projekt miała całkiem ciekawą darmową ofertę. To tylko moje zdanie, ale wyróżniłbym Ghost of A Tale, Broken Sword: Director’s Cut i Worms Revolution Gold Edition.



Zobacz również: GTA, śnieg, ciężarówka Coli, czołgi, miotacz płomieni i Mikołaj. Genialny teledysk Klocucha



Źródło i foto: GOG / własne Jak widać nie wszystkie tytuły były klasykami, a tylko 2 z 6 gier możemy określić tym statusem. Reszta to przedział od 2018 do nawet 2021 roku. Mowa o subiektywnej kwestii, ale Epic Games Store przede wszystkim efektem skali i postawieniem na więcej dużych stosunkowo nowych produkcji, wygrał z GOG. Jednak nawet polska platforma należąca do grupy CD Projekt miała całkiem ciekawą darmową ofertę. To tylko moje zdanie, ale wyróżniłbym Ghost of A Tale, Broken Sword: Director’s Cut i Worms Revolution Gold Edition.Źródło i foto: GOG / własne

Nie tylko Epic kończy świąteczne rozdawanie gier na PC.