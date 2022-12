Powrót do przyszłości jako modyfikacja do GTA: Vice City. Rzućcie okiem na ten projekt

Coś dla fanów Marty'ego i Emmetta.

Jesteście fanami Powrotu do przyszłości? Koniecznie sprawdźcie tę modyfikację

Jest to modyfikacja będąca pełną konwersją GTA: Vice City inspirowana trylogią Powrotu do przyszłości. Pozwala ona graczowi na ponowne przeżycie wszystkich wspaniałych momentów znanych z filmów. Niektóre części historii są naciągane (w celu uczynienia ich bardziej przystępnymi i przyjemniejszymy), lecz w głównej mierze nie odchodzimy zbyt daleko od oryginalnej linii fabularnej. Chcemy, by społeczność po raz kolejny przeżyła przygody swoich ulubionych bohaterów i miała przy tym jak najwięcej zabawy.

Od wielu lat powstaje intrygująca modyfikacja do gry GTA: Vice City, która pozwala poczuć się niczym mieszkaniec Hill Valley, kultowego miasta znanego z cyklu Powrót do przyszłości. Tak się składa, iż twórcy podzielili się właśnie zupełnie nowymi informacjami odnośnie do ambitnego projektu. Przyjrzyjmy się mu nieco bliżej - co oferuje?Myślę, że najlepszym sposobem będzie przytoczenie oficjalnego opisu przedsięwzięcia o nazwie Back to the Future: Hill Valley i do tej pory najnowszą jego wersją jest ta oznaczona numerem 0.2f. Od ponad dziesięciu miesięcy mamy jednak do czynienia z- na oficjalnym kanale YouTube regularnie publikowane są materiały prezentujące postępy. Najnowszy filmik dotyczy konwersji kół kultowego DeLoreana.