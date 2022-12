Epic Games Store zaskoczył, rozdaje aż dwie gry na koniec świątecznej akcji. Podsumowanie

Wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Tak samo jest w przypadku specjalnego codziennego rozdawniczego cyklu Epic Games Store. Firma oczywiście dalej będzie oferować możliwość odebrania normalnie płatnych pozycji, ale w standardowym tygodniowym (czasem bywał też dwutygodniowy) trybie. Końcówka jest w porządku, chociaż zapewne wielu użytkowników liczyło na trylogię Dishonored, a nie pierwszą część i zupełnie inną dodatkową grę.



Dishonored - Definitive Edition i Eximius: Seize the Frontline za darmo w Epic Games Store

Zamiast trylogii Dishonored, otrzymaliśmy jedynie pierwszą odsłonę w edycji Definitive Edition. Mowa o steampunkowej pierwszoosobowej skradance, w której nie zabrakło też specjalnych mocy i magii. Mimo inspiracji serią Thief, nasza postać wcale nie jest tak kiepska w bezpośredniej walce. Jednak gra dostosowuje się do naszych poczynań i wyboru ścieżki wykonania misji (umykanie przed strażnikami, skrytobójstwa, frontalna walka) oraz poziomu agresji. Owocuje to różnym wpływem na świat miasta Dunwall czy możliwe zakończenie. Wersja Definitive Edition zawiera wszystkie cztery dodatki. Produkcja ma na Steam status wszystkich recenzji jako "przytłaczająco pozytywne" i ostatnich jako "bardzo pozytywne". W takim razie mówimy o wyjątkowo udanej grze.







Eximius: Seize the Frontline jest nietypowym tytułem łączącym w sobie FPS i RTS, który rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Jako dowódca rozbudowujemy bazę, werbujemy jednostki czy wzywamy posiłki, więc działamy strategicznie. Rola oficera zmienia mechanikę na strzelankę i bezpośrednie wsparcie naszych sił. Dobieramy uzbrojenie i korzystamy z pancerzy bojowych. Eximius: Seize the Frontline z 2021 roku ma na Steam wszystkie recenzje opisane jako "w większości pozytywne", więc nie jest to tytuł bliski ideału, ale mimo tego i tak dobry, wart uwagi. Tym bardziej z racji nietypowego połączenia dwóch gatunków.





Odbierz ostatnie dwie świąteczno-noworoczne gry i sprawdź kolejne zapowiedzi na 5 stycznia

Już za tydzień otrzymamy dwie ciekawe gry - pierwsze w 2023 roku / Foto: Epic Games Store



Macie na to tydzień aż do czwartku 5 stycznia 2023 roku do godziny 17:00. Tym samym Epic Games Store przechodzi już na normalny tygodniowy cykl. Od wspominanego przed chwilą dnia oferta zmieni się i Epic będzie rozdawać symulator lotów kosmicznych (budowanie własnych rakiet i wahadłowców, konieczność startu z globu) Kerbal Space Program i taktyczną produkcję Shadow Tactics - Aiko's Choice w stylu serii Commandos czy Desperados.



Czy świąteczno-noworoczne rozdawnictwo Epic Games Store w 2022 roku było na dobrym poziomie?

Możemy już podsumować całą tegoroczną akcję Epic Games Store. W kolejne dni począwszy od czwartku 15 grudnia do czwartku 29 grudnia otrzymywaliśmy takie produkcje jak:



Bloons TD 6

Horizon Chase Turbo

Costume Quest 2

Sable

Them's Fightin' Herds

Wolfenstein: The New Order

LEGO Builder's Journey

Klasyczna trylogia Fallout (Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics: Brotherhood of Steel)

Encased

Metro: Last Light Redux

Death Stranding

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

Severed Steel

Mortal Shell

Dishonored: Definitive Edition oraz Eximius: Seize the Frontline

Świąteczno-noworoczna wyprzedaż z kuponami na Epic Games Store obowiązuje jeszcze do 5 stycznia / Foto: Epic Games Store



Były produkcje mniejsze, większe, starsze i nowsze. Jednak mieliśmy w pewnym sensie kilka rozczarowań. Przede wszystkim sporo powtórek na czele z Metro: Last Light Redux mimo bardzo niskiej obecnej ceny Metro Exodus. Jeśli wytniemy powtórki gier, które już wcześniej były rozdawane w Epic Games Store, to z 18 pozycji (lub 16, jeśli Fallouta potraktujemy zbiorczo) zrobi się 14 (lub 12). Które można wyróżnić? To subiektywna kwestia, ale jak dla mnie Sable, LEGO Builder’s Journey, paczkę Fallouta, Death Stranding, Mortal Shell i Dishonored. W takim razie 8 (lub 6) gier.



Nawet jeśli wielu internautów narzekało na ofertę, to i tak jest naprawę dobrze. Pamiętajmy, że w normalnym okresie Epic Games Store rozdaje w przeważającej większości niezależne tytuły albo sporo starsze. Głośnych (nawet leciwych) produkcji jest zdecydowanie mniej. Dodatkowo przypominam o obowiązującej do 5 grudnia wyprzedaży na Epicu i kuponach oraz o tym, że GOG jeszcze nie zakończył podobnej akcji. Polska platforma rozda ostatnią grę już jutro po godzinie 15:00.



