PS Plus na styczeń 2023 zaprezentowany. Nie wszyscy będą zadowoleni

Bywały lepsze oferty.

PS Plus na styczeń 2023 - oficjalna lista

Źródło: Sony

PS Plus już niedługo ugości subskrybentów bezpłatnym dostępem do trzech gier. Poznaliśmy właśnie oficjalną rozpiskę, która - po raz kolejny - okazała się zgodna z niedawno opublikowanymi przeciekami. Użytkownicy spodziewali się jednak nieco lepszych propozycji na koniec roku i w sieci wręcz roi się od głosów niezadowolenia. Czy faktycznie jest aż tak źle?Na samym początku warto jednak przypomnieć, że jeszcze przez kilka dni można odebrać gry wchodzące w skład grudniowej promocji . Mowa tu o naprawdę świetnych tytułach: Divine Knockout: Founder's Edition, Biomutant oraz Mass Effect Edycja Legendarna. Jeśli więc jeszcze nie zdążyliście przypisać do swojej biblioteki tych tytułów, to warto się pospieszyć.Teraz możemy zająć się nadchodzącymi pozycjami. Od2023 roku powyższy zestaw zostanie zastąpiony przez(PS5/PS4),(PS4) oraz(PS5/PS4). Szczególnie obecność drugiego tytułu niekoniecznie cieszy subskrybentów, którzy mieli nadzieję, że Sony zaskoczy ich na koniec roku nieco bardziej pozytywnie - przez ostatnie kilka lat wieloosobowa część popularnego cyklu od Bethesdy została jednak znacząco poprawiona, więc można dać jej szansę!Oczywiście najbardziej intrygująco wypada- jest to dosyć interesująca propozycja dla osób nie mających wcześniej styczności z opowieścią na temat Cala Kestisa. Jeśli zaś już wcześniej graliście w tę produkcję, to i tak nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować swoich sił raz jeszcze. Dobrym powodem może być debiut Star Wars Jedi: Survivor - bezpośrednia kontynuacja "jedynki", jej data premiery została wyznaczona na marzec przyszłego roku.to także dobra gra, lecz z pewnością nie dla wszystkich. Z jej obecności ucieszą się bez wątpienia fani klasycznych platformówek wydawanych na konsolę NES (m.in. Castlevania). Ważną wiadomością jest to, że bez problemu możecie zagrać w "dwójkę" bez znajomości części pierwszej - deweloperzy zaprojektowali bowiem produkcję w taki sposób, by zaciekawić zupełnie nowe osoby.Rzecz jasna nie mówimy tu o rozdawnictwie najwyższych lotów, ale zapewne znajdzie się szereg użytkowników, którzy ucieszą się ze styczniowych propozycji. Sony przy okazji poinformowało, że już niedługo podzieli się listą gier debiutujących w pakietach Premium oraz Extra - oby tutaj było lepiej!