Gra obowiązkowa dla fanów Dark Souls. Epic Games Store rozdaje Mortal Shell

Końcówka świąteczno-noworocznego specjalnego codziennego cyklu rozdawniczego na Epic Games Store widać wiąże się częściej z lepszymi produkcjami, niż początek wspominanej akcji. Metro Last Light Redux (choć wielka szkoda, że nie Metro Exodus), Death Stranding, a dziś inny dość świeży (z 2020 roku) i niezły tytuł. Ale to już ostatnie dni. Najpewniej jutro otrzymamy finalną grę w specjalnym cyklu i na jej odebranie będziemy mieć standardowy tydzień, a nie dobę. Jednak już według wcześniejszych przecieków billbil-kuna, zwieńczenie akcji będzie wiązało się z czymś wielkim i użytkownicy powinni być usatysfakcjonowani. Ale i dziś jest naprawdę dobrze.



Mortal Shell za darmo na Epic Games Store - mroczne zręcznościowe RPG typu soulslike

Jeśli lubicie gry soulslike od studia FromSoftware, to Mortal Shell najkrócej można opisać jako mocno inspirowany Dark Souls przedstawiciel tego nurtu (w końcu mogą być mniej oczywiste wariacje jak np. The Surge w klimacie technologicznym czy dwuwymiarowy Blasphemous z widokiem od boku). Mechaniki są bardzo podobne, a świat to tak samo mroczne fantasy z przewagą ciemnych szaroburych kolorów. Tak jak w innych soulslikeach, walka w tym RPG akcji jest mocno zręcznościowa i wymagająca. Nasza postać będzie najpewniej ginąć raz za razem.







Mortal Shell ma wszystkie i ostatnie recenzje w serwisie Steam o statusie "w większości pozytywnych". W takim razie nie jest to może pozycja bliska ideału, ale mimo wszystko na pewno dobra. Co ciekawe dodatkowo możemy też zaopatrzyć się w DLC Mortal Shell: Rotting Christ Pack, które jest zbiorem brzmiącej podczas walki z bossami (zamiast domyślnej ścieżki dźwiękowej) muzyki balckmetalowego greckiego zespołu Rotting Christ. Warto zaznaczyć, że jego historia wydawania płyt sięga do pierwszej połowy lat ’90 i nie jest to typowy black metal (choć zależy to też od okresu i konkretnej płyty, początki były znacznie bardziej surowe), a często dość melodyjny i z wpływami greckich motywów.



To już ostatnie dni świąteczno-noworocznego rozdawnictwa Epica, jutro zapewne otrzymamy Dishonored

Mortal Shell odbierzecie tak jak zwykle wchodząc na kartę produktu gry i DLC (pod tymi linkami dla Mortal Shell i Mortal Shell: Rotting Christ Pack) w serwisie internetowym Epic Games Store. Następnie logujecie się na swój profil Epica, naciskacie przycisk z napisem "Pobierz" i przeklikujecie kilka kolejnych okienek. Mortal Shell możecie też poszukać w dziale sklepu launchera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy). Macie na to tylko dobę do czwartku 29 grudnia do godziny 17:00.





Już jutro Epic Games Store najpewniej rozda gry lub grę z cyklu Dishonored / Foto: Epic Games Store



Wtedy Epic Games Store zaprezentuje ostatnią świąteczną grę-niespodziankę (lub pakiet gier), którą będzie można odebrać już przez tydzień, a nie tylko 24 godziny. Znak graficzny z zapowiedzi nawiązuje do serii Dishonored, jestem tego pewien. Otwartym tylko pozostaje pytanie, którą dokładnie część rozda Epic Games Store. Do wyboru mamy Dishonored, Dishonored 2 i Dishonored: Death of the Outsider (ewentualnie też edycje kompletne lub podstawowe). Oczywiście podobnie jak rok temu w przypadku antologii Tomb Raidera, niewykluczone że Epic zaserwuje za darmo wszystkie trzy części lub chociaż dwie z nich. Wszystkiego dowiemy się już jutro po 17:00. Tak czy inaczej, Epic Games Store nawiązuje tym tytułem czy tytułami do bieżących gier rozdawanych wśród abonentów Amazon Prime Gaming. Świąteczny rzut Amazona zawiera pierwszą część Dishonored.



Źródło i foto: Epic Games Store / własne

