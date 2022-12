To opuszczone miasto zbudowane w Minecrafcie zapiera dech w piersiach

Projekt, który trzeba zobaczyć.

Opuszczone miasto w Minecrafcie to kolejny dowód na kreatywność graczy

Na radarze pojawił się kolejny interesujący projekt zrealizowany w Minecrafcie - mowa tu o opuszczonym mieście złożonym z szeregu zrujnowanych budynków i zarośniętym otoczeniu. Mapa robi ogromne wrażenie głównie z powodu dbałości o szczegóły oraz pomysłowości twórcy. Jeśli jesteście zwolennikami tego typu klimatów, to koniecznie zerknijcie poniżej.Społeczność graczy dosyć regularnie udowadnia swoją kreatywność - na różne sposoby. Niektórzy decydują się na tworzenie zaawansowanych aktualizacji, inni natomiast za cel biorą sobie opracowywanie aktualizacji do np. leciwych tytułów. Są także artyści, którzy próbują znaleźć ujście swojej wizji w przeróżnych produkcjach. Ich częstym wyborem jest Minecraft Niejednokrotnie informowaliśmy Was o interesujących przedsięwzięciach stworzonych w tej produkcji od studia Mojang. Zazwyczaj mówiliśmy o ogromnych budowlach czy konstrukcjach, których nie powstydziliby się architekci. Zdarzały się również robiące wrażenie projekty z wykorzystaniem tamtejszej elektryczności - udało się bowiem nawet uruchomić Minecrafta wewnątrz Minecrafta bez użycia jakichkolwiek modyfikacji.Tym razem chcielibyśmy przedstawić Wam wydaną kilka dni temu mapę autorstwa użytkownika o pseudonimie Viator. Postanowił on zbudować. Mamy do czynienia z naprawdę ciekawie zaaranżowanym krajobrazem miejskim i różnorodnymi środowiskami, co sprawia, że całość wygląda na naprawdę złożony i przemyślany koncept.