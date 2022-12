Amazon Prime Gaming rusza z kuszącą ofertą i rozdaje 10 gier

Grzech nie skorzystać.

Amazon rozdaje właśnie 10 gier zupełnie za darmo

Źródło: Amazon

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King od Fighters 2003

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Zainteresowane osoby mogą już skorzystać z przygotowanej przez Amazon gamingowej oferty. Jeśli opłacacie abonament Prime, to właśnie odblokowana została opcja odebrania kluczy do dokładnie dziesięciu tytułów. Mamy wiec do czynienia z promocją wręcz idealną na koniec bieżącego roku. Jakie dokładnie produkcje zostały objęte promocją - sprawdźmy to!Nie da się ukryć, że ostatnio gracze są dosyć mocno rozpieszczani. Mowa tu rzecz jasna o licznych akcjach rozdawniczych, które pozwalają na przygarnięcie interesujących pozycji za dokładnie 0 złotych. Epic Games zaledwie kilka dni temu zdecydował się na udostępnienie hitu w postaci Death Stranding (czym wywołał nieco kontrowersji), ciekawe propozycje prezentuje również rodzimy GOG . To jednak nie wszystko!Kilka tygodni temu informowaliśmy Was o planach Amazona jeśli chodzi o końcówkę 2022 roku. Teraz zdecydowaliśmy się na przypomnienie o tej ofercie, gdyż właśnie- każdy subskrybent Prime jest w stanie pobrać. Akcja promocyjna potrwa do 3 grudnia, warto więc się pospieszyć, by nie stracić wyjątkowej okazji.Okej, ale o jakich produkcjach dokładnie mowa? Pełną listę znajdziecie poniżej:Mamy więc do czynienia z możliwością bezpłatnej zabawy w naprawdę świetne pozycje. Na uwagę zasługuje rzecz jasna, czyli dosyć dobrze znana skradanka pierwszoosobowa w steampunkowym klimacie. Zwrócić uwagę warto także naczy kolekcję klasycznych gier firmy SNK zawierającą... 24 tytuły.Należy przy okazji wziąć pod uwagę, że abonament Prime jest tani jak barszcz. Za 49 złotych możemy zyskać do niego dostęp trwający aż 12 miesięcy. W ramach tego otrzymujemy opcję oglądania filmów i seriali na Prime Video, odbierania darmowych gier czy przyjemniejszego zamawiania przedmiotów na Amazonie.Źródło: Amazon