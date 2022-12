Kultowe Wormsy za darmo na GOG i strzelanka Severed Steel na Epic Games Store

Tego dnia swoje propozycje rozdawanych gier przedstawił zarówno serwis Epic Games Store jak i polski GOG należący do Grupy CD Projekt. Z jednej strony mamy interesującą całkiem nową pozycję z ubiegłego roku, ale też w innym launcherze kultową klasykę z czasów dzieciństwa lub młodości wielu graczy. Co ciekawe, czuje że to właśnie starsza pozycja z GOG będzie tą bardziej pożądaną dla znacznej części użytkowników.



Cyberpunkowa szybka strzelanka z parkourem - odbierz bezpłatnie Severed Steel na Epic Games Store

Połączenie bardzo dynamicznej strzelanki FPP (w cyberpunkowym uniwersum, ale nie aż tak "mocnym" jak Cybeprunk 2077) z ciągłym przemierzaniem środowiska w stylu parkour niczym w Mirrors Edge czy nawet nieco jak w polskim Superhot. Ta niezależna produkcja dewelopera Greylock Studio jest całkiem świeża, bo została wydana w 2021 roku na PC (a na konsolach dopiero latem 2022 roku). Ostatnie i wszystkie recenzje na Steam mają w przypadku tej pozycji status "bardzo pozytywnych".

Już jutro powinniśmy otrzymać za darmo Mortal Shell / Foto: Epic Games Store

Sympatyczna rozwałka w klasycznych robakach Worms Revolution Gold Edition bezpłatnie na GOG

Szukajcie takiego wormsowego banneru na stronie lub w launcherze GOG / Foto: GOG

Macie na to czas do jutra w środę 28 grudnia do godziny 17:00. Później Epic Games Store najpewniej rozda RPG w stylu soulslike o tytule Mortal Shell. Potwierdza to zarówno wcześniejszy przeciek leakera o pseudonimie billbil-kun, jak i graficzna zapowiedź z charakterystyczną dla tej produkcji ikoną korony-hełmu.Klasyczne Wormsy znowu w akcji. Rozgrywaj bitwy swoimi kreskówkowymi dżdżownicami i wyeliminuj robale wroga. Oczywiście przy dozie humoru i w wielu przypadkach ze zwariowanymi broniami. Co prawda Worms Revolution nie jest odsłoną jeszcze z lat ’90, a z 2012 roku, jednak Team17 nawiązuje w tej produkcji do starszych jeszcze bardziej klasycznych części. Nie ma mowy o wywróceniu mechaniki do góry nogami czy otwartej strukturze w pełnym 3D, jak to miało miejsce w niektórych "eksperymentalnych" odsłonach serii. Wersja Gold Edition zawiera też dodatkową zawartość. Gra w serwisie Steam ma status wszystkich i ostatnich recenzji jako "bardzo pozytywnych".Odbieranie promocyjnych darmowych produkcji na GOG nieco różni się od metody z Epic Games Store. W tym przypadku powinniśmy wejść na główną witrynę GOG i po zalogowaniu się na własny profil, znaleźć banner z grafiką z gry Worms Revolution Gold Edition oraz licznikiem czasu (pokazuje, kiedy oferta będzie już nieaktywna). Później klikamy na przycisk opisany jako "Tak, odbierz grę". Skorzystanie z oferty jest różnoznaczne z zapisaniem się do newslettera GOG. Alternatywnie możecie poszukać Worms Revolution Gold Edition w sekcji sklepu launcheraPowinniście to zrobić maksymalnie do piątku 30 grudnia do godziny 15:00. Po tym czasie GOG zaprezentuje ostatnią bezpłatną grę w ramach świąteczno-noworocznej wyprzedaży. Zapewne tak samo czas na jej odebranie będzie wynosił 72 godziny, czyli 3 doby. W przypadku Epic Games Store, akcja rozdawnicza ma trwać do 5 stycznia, ale ostatnia gra w codziennym cyklu pojawi się 29 grudnia. Po prostu na jej odebranie będziemy mieli już standardowy tydzień, a nie dobę. Do wspominanych dni z ostatnim momentem specjalnego rozdawniczego cyklu w obu launcherach, możecie też skorzystać z wyprzedaży z wieloma przecenionymi grami i dodatkową zawartością.Źródło i foto: Epic Games Store / GOG / własne