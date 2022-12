W co w 2022 roku grałeś najwięcej? Sprawdź Podsumowanie Steam

Możesz tez udostępnić je znajomym.

Podsumowanie Steam 2022 roku– co to?

Grudzień to czas podsumowań. Żegnając mijający rok, warto przypomnieć sobie, czego w jego ramach doświadczyliśmy i na co poświęciliśmy w nim czas. Teraz dzięki Steam możesz sprawdzić, w jakie gry 2022 roku grałeś najdłużej, w jakich zdobyłeś najwięcej osiągnięć i nie tylko.przygotowało bowiem dla każdego użytkownika specjalne podsumowanie.roku to ciekawy zbiór statystyk na temat Twojej aktywności w grach posiadanych na Steam. Dowiesz się dzięki niemu dowiesz się, w jakich grach w ciągu ostatnich 12 miesięcy spędziłeś najwięcej czasu, jakie uruchamiałeś najczęściej, jakie osiągnięcia odblokowałeś i poznasz kilka dodatkowych ciekawostek.Swoje Podsumowanie Steam 2022 roku możesz zachować dla siebie, albo możesz podzielić się nim ze znajomymi. Valve pozwala zapisać je w skróconej formie jako obraz, który opublikujesz w mediach społecznościowych, lub udostępnić bezpośrednio na kanale aktywności znajomych na Steam, nalub na