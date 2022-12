Lubicie stylistykę dieselpunk? F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch za darmo w Epic Games

Po genialnym giveawayu z pierwszego dnia Bożego Narodzenia, w którym Epic Games Store rozdawał hit Kideo Kojimy Death Stranding, firma znów nieco przystopowała. Co prawda nie ma mowy o powtórce, starej grze czy kiepsko ocenianej produkcji, ale nie jest to wysokopółkowy tytuł, o którym marzą codziennie miliony graczy. Tak czy inaczej całkiem świeża i dobrze oceniana produkcja, choć nie aż tak mocno znana.



Dieselpunkowe uniwersum z humanoidalnymi zwierzętami w F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

Rozdawany dziś tytuł jest mieszanką platformówki akcji i gry przygodowej z dodatkiem mechaniki metroidvanii. Wcielamy się w niej w królika (w świecie gry zamiast ludzi mamy humanoidalne zwierzęta) z ogromnym mechanicznym ramieniem. Jednak to nie proteza, a dodatkowe oprzyrządowanie zamontowane na plecach naszej postaci. Wszystko to jest utrzymane w side-scollowej grafice 3D, ale z efektem głębi, dzięki czemu nie mamy wrażenia przemierzania płaskich zamkniętych map.







Dużym plusem jest nietypowe uniwersum. Dieselpunk nie jest tak często poruszany w grach jak dość bliski mu steampunk. To także retrofuturystyczne podejście, ale zaawansowane technologie nie są oparte na parze jak w steampunku, a maszynach z benzynowymi silnikami. Można też to określić jako retrofuturyzm będący rozwinięciem lat ’20 i ’30 XX wieku (przykładowo Fallout to retrufuturyzm atomowy z czasów nieco po XX wojnie światowej). Gra F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch została wydana w 2021 roku, a na Steam ma ostatnie i wszystkie recenzje o statusie "bardzo pozytywnych". W dodatku dużo oszczędzamy, bo normalnie pozycja ta kosztuje 124 złote.



Leaker ujawnił kolejne darmowe gry na środę i czwartek, w tym Mortal Shell

Jeżeli chcecie stać się posiadaczami gry F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, to musicie udać się na kartę produktu (pod tym linkiem) na stronach Epic Games Store. Później logujecie się na własny profil i aktywujecie przycisk z napisem "Pobierz" oraz przeklikujecie kilka kolejnych okienek. Alternatywnie możecie poszukać F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch w dziale sklepu launchera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy). Macie na to czas do jutra we wtorek 27 grudnia do godziny 17:00. Po tym momencie Epic Games Store będzie rozdawał kolejną grę zupełnie za darmo.





Już jutro Epic Games Store najpewniej rozda Severed Steel / Foto: Epic Games Store



Według grafiki z zapowiedzi i dodatkowych przecieków (w końcu ktoś opublikował informacje z wyprzedzeniem większym niż jeden dzień), jutro powinniśmy otrzymać strzelankę z elementami parkour (trochę jak z Mirrors Edge) Severed Steel. Faktycznie element grafiki z zapowiedzi (kwadraty) można zobaczyć też na części grafik promocyjnych z tej produkcji. Co więcej potwierdza to też leaker billbil-kun. Opublikował na Twitterze informacje na temat jutrzejszego Severed Steel, a nawet Mortal Shell (RPG akcji o stylistyce fantasy w stylu soulslike), który podobno miałby być rozdawany dzień później w środę 28 grudnia. Ma też rzekomo wiarygodne dane na temat czwartkowego tytułu, ale nie chce ich zdradzać. Stwierdza tylko, że to pozycja z naprawdę dobrej serii gier. W takim razie powinien nas czekać świetny hit AAA.



Zobacz również: GTA, śnieg, ciężarówka Coli, czołgi, miotacz płomieni i Mikołaj. Genialny teledysk Klocucha



Źródło i foto: Epic Games Store / własne / billbil-kun ( 1 ) ( 2 ) ( 3

Kolejny dzień i kolejny prezent od Epica.