Absolutny hit Death Stranding Director’s Cut za darmo na Epic Games Store

Myśleliśmy, że już wczoraj Epic Games Store rozda coś wyjątkowego z wysokiej półki, a poza tym relatywnie nowego i nie będącego powtórką, ale finalnie tak się nie stało. Wielu ludzi liczyło na Metro Exodus, ale Epic zaserwował jedynie kolejny raz Metro Last Light Redux. Jednak dziś odkupił wpadkę (o ile w ogóle można mówić o jakiejś wpadce, jeśli rozdaje się gry za darmo) i oferuje naprawdę duży hit, który do tego wcale tak mocno nie staniał od chwili premiery (obecne oferty na Epicu czy Steam oscylują około 100 złotych).



Wielki tytuł Hideo Kojimy do odebrania bezpłatnie na Epicu, nie przegap o zdobądź Death Stranding

Początkowo tytuł ekskluzywny dla Sony PlayStation 4 od 2019 roku (i następnie we wstecznej kompatybilności dla PlayStation 5), później w 2020 roku wydany także na komputerach. Za to ostatniej wiosny właśnie rozdawana specjalna edycja Director’s Cut zawitała w końcu na PC. Najnowsze dzieło Hideo Kojimy, który przez wiele lat był mocno związany z Sony PlayStation. Gra drogi z dużą dozą akcji, ale też rozbudowaną fabułą i niecodziennym eterycznym postapokaliptycznym uniwersum łączącym w sobie sci-fi i fantasy, w którym przenika się świat żywych i świat umarłych. Przemierzamy opustoszałe USA z kolejnymi przesyłkami, ale musimy wystrzegać się wrogich frakcji, anomalii czy nadprzyrodzonych istot. Co ważne, na Steam wszystkie jak i ostatnie recenzje tej produkcji, mają status "bardzo pozytywnych".





Jeśli system Epica będzie już w pełni poprawnie działać, to w celu odebrania Death Stranding Director’s Cut powinniście udać się na kartę produktu pod tym linkiem. Następnie po zalogowaniu się na swój profil, kliknąć przycisk z napisem "Pobierz" i przejść przez kilka dodatkowych okienek. Alternatywnie możecie poszukać gry w dziale sklepu launchera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy). Niestety zapewne z racji ogromu ruchu wywołanego przez graczy skuszonych ofertą na darmowe Death Stranding Director’s Cut, Epic Games Store nie działa do końca poprawnie. Na stronie nie da się zalogować, poza tym zarówno w aplikacji jak i w wersji webowej, gra wciąż figuruje pod normalną ceną (a w zasadzie obniżoną ze względu na obecną wyprzedaż).



Skorzystaj z wyprzedaży i codziennego rozdawnictwa Epic Games Store aż do pierwszych dni stycznia

Oby wszystko szybko zaczęło działać poprawnie, bo Death Stranding Director’s Cut możecie odebrać tylko do jutra w poniedziałek 26 grudnia do godziny 17:00. Po tej chwil oferta się zmieni. Zapewne na F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. A przynajmniej tak rozszyfrowali obecną ikonę zapowiedzi internauci. Osobiście nie zetknąłem się z tą produkcją, więc muszę zdać się na opinie społeczności. Jeśli spekulacje okażą się trafne, to otrzymamy nowoczesną platformową grę akcji w stylu metroidvanii, osadzoną w dieselpunkowym świecie. Co ciekawe bohaterami w uniwersum gry są humanoidalne zwierzęta.



Jeśli system Epica będzie już w pełni poprawnie działać, to w celu odebrania Death Stranding Director’s Cut powinniście udać się na kartę produktu. Następnie po zalogowaniu się na swój profil, kliknąć przycisk z napisem "Pobierz" i przejść przez kilka dodatkowych okienek. Alternatywnie możecie poszukać gry w dziale sklepu launchera. Niestety zapewne z racji ogromu ruchu wywołanego przez graczy skuszonych ofertą na darmowe Death Stranding Director’s Cut, Epic Games Store nie działa do końca poprawnie. Na stronie nie da się zalogować, poza tym zarówno w aplikacji jak i w wersji webowej, gra wciąż figuruje pod normalną ceną (a w zasadzie obniżoną ze względu na obecną wyprzedaż).Oby wszystko szybko zaczęło działać poprawnie, bo Death Stranding Director’s Cut możecie odebrać tylko do jutra w poniedziałek 26 grudnia do godziny 17:00. Po tej chwil oferta się zmieni. Zapewne na F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. A przynajmniej tak rozszyfrowali obecną ikonę zapowiedzi internauci. Osobiście nie zetknąłem się z tą produkcją, więc muszę zdać się na opinie społeczności. Jeśli spekulacje okażą się trafne, to otrzymamy nowoczesną platformową grę akcji w stylu metroidvanii, osadzoną w dieselpunkowym świecie. Co ciekawe bohaterami w uniwersum gry są humanoidalne zwierzęta.

Jutro najpewniej otrzymamy grę F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch / Foto: Epic Games Store



Przypominam też o wielkiej Świąteczno-Noworocznej Wyprzedaży na Epic Games Store. Aż do jej końca w pierwszych dniach stycznia, platforma będzie codziennie rozdawać gry za darmo (choć ostatnia pozycja zapewne będzie obowiązywać aż tydzień), a jeśli będziemy woleli coś kupić, to ogrom tytułów został przeceniony nawet o bardzo mocne stawki. Dodatkowo można skorzystać z kuponów obniżających ceny o kolejne 25 proc., o ile dana pozycja kosztuje (już z uwzględnieniem wyprzedażowej obniżki) przynajmniej 59,99 złotych.



Zobacz również: GTA, śnieg, ciężarówka Coli, czołgi, miotacz płomieni i Mikołaj. Genialny teledysk Klocucha



Źródło i foto: Epic Games Store / własne Przypominam też o wielkiej Świąteczno-Noworocznej Wyprzedaży na Epic Games Store. Aż do jej końca w pierwszych dniach stycznia, platforma będzie codziennie rozdawać gry za darmo (choć ostatnia pozycja zapewne będzie obowiązywać aż tydzień), a jeśli będziemy woleli coś kupić, to ogrom tytułów został przeceniony nawet o bardzo mocne stawki. Dodatkowo można skorzystać z kuponów obniżających ceny o kolejne 25 proc., o ile dana pozycja kosztuje (już z uwzględnieniem wyprzedażowej obniżki) przynajmniej 59,99 złotych.Źródło i foto: Epic Games Store / własne

Ogrom zainteresowanych częściowo zawiesił Epica.