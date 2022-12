Symulator Obajtka. Afer nie ma, ale możesz łupić kierowców na cenach paliw

Polska gra.

Gas Station Simulator - zostań szefem stacji paliw

"Gas Station Simulator polega na renowacji, rozbudowie i prowadzeniu stacji benzynowej, która położona jest wzdłuż autostrady, pośrodku pustyni. Swoboda wyboru i wielorakie podejścia do prowadzenia biznesu i radzenia sobie z presją to kluczowe elementy tej gry"

Polacy nie są zadowoleni z faktu, że w ostatnim czasie kierowany przezrzekomo mocno zawyża ceny paliw. Ceny benzyny bez uwzględnienia podatków są Polsce wyższe niż w Niemczech i jedne z najwyższych w Europie. Rekordowe marże stacji budzą frustrację u kierowców, ale też wszystkich konsumentów, bowiem od cen paliw uzależnione są ceny w zasadzie wszystkich towarów w sklepach. W Święta warto jednak przez chwilę odpocząć od wszelakich frustracji i zrelaksować się, na przykład grając w symulator... właściciela stacji paliw.Symulator Daniela Obajtka? To może odrobinę zbyt dużo powiedziane. Gas Station Simulator pozwala graczom jedynie zarządzać zniszczoną stacją benzynową na pustyni i z czasem sprzedawać im coraz więcej towarów i usług. Polscy internauci zwracają natomiast uwagę na fakt, iż nie pozwala on kupować nieruchomości w całym kraju w preferencyjnych cenach, dokonywać kontrowersyjnych czystek kadrowych i obsadzać na prominentnych stanowiskach członków swojej rodziny.- czytamy w opisie na Steam.Gas Station Simulator nie jest produkcją AAA, a kolejnym "symulatorem wszystkiego". Wygląda na to, że wypada co najmniej przyzwoicie i w swojej cenie nie jest propozycją najgorszą.Dzieło polskiego studiazaliczyło swoją premierę 15 września 2021 roku, a więc nie jest produkcją najnowszą. Na platformie Steam aż 84% ocen graczy jest pozytywnych, co pozwala przypuszczać, że Gas Station Simulator jest w stanie zapewnić fajną zabawę nie tylko na okres Świąt. W tytuł ten zagrało już ponad milion graczy.Od października tego roku Gas Station Simulator jest dostępna nie tylko na komputerach osobitych, ale też konsolach Xbox One, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch.Źródło: Steam