VCMI 1.1.0 wydane. Zagraj w Heroes of Might and Magic III na dowolnym urządzeniu

VCMI 1.1.0 wydane

Nie skłamię pisząc, żeto jedna z najpopularniejszych po dziś dzień strategicznych gier turowych. "Hirosy trójka" bawi dziś w zasadzie tak samo jak w dniu swojej premiery, 3 marca 1999 roku. Produkcja New World Computing jest absolutnie ponadczasowa i nikogo nie powinien dziwić fakt, ze do dziś grają w nią setki tysięcy, jeśli nie miliony graczy z całego świata.doczekała się mnóstwa fanowskich dodatków i modyfikacji. Jednym z ciekawszych projektów związanych z Heroes of Might and Magic III jest VCMI, otwartoźródłowy silnik dla tej produkcji.VCMI to fanowskie oprogramowanie odtwarzające i przepisujące cały silnik gry Heroes of Might And Magic 3. Projekt stworzony w C++ umożliwia odpalenie kultowego tytułu na komputerach z systemami Windows, Linux i macOS, ale też na sprzęcie mobilnym z Androidem i iOS. Gracze mogą dzięki niemu dostosowywać przeróżne aspekty techniczne gry, w tym rozdzielczość ekranu. VCMI pozwala tworzyć mody dodające nawet nowe miasta, stworzenia, bohaterów i artefakty.Twórcy VCMI poinformowali przed samym końcem bieżącego roku, iż udało im się udostępnić najnowsze wydanie VCMI 1.1.0, w końcu działające na tabletach iPad i smartfonach iPhone. Wersja 1.1 zawiera wiele ulepszeń estetycznych, między innymi długo oczekiwany ray shooting, ikony wież, poprawki efektów bitewnych. Muzyka nie gra od początku podczas przełączania aktywnego ekranu i da się słuchać klasycznych ścieżek dźwiękowych w taki sam sposób, jak w oryginalnej grze. Warto wspomnieć, że wydajność losowego generowania map również znacznie wzrosła.W VCMI można w końcu grać ze znajomymi lub z przypadkowymi osobami na systemach Windows, macOS, Linux lub iOS. Da się to robić poprzez sieć lokalną lub użyć trybu lobby z Launchera, aby grać przez Internet.Edytor map dla VCMI również został przepisany, aby był wieloplatformowy (obecnie działa na systemach Windows, macOS i Linux) i wspierał modyfikacje. Edytor map jest zawarty w pakiecie instalacyjnym, dzięki czemu każdy można tworzyć i udostępniać własne scenariusze.Pełną listę zmian znajdziesz pod tym adresem VCMI w najnowszej wersji pobierzesz korzystając z poniższych odnośników. Jest nawet działająca wersja na Androida.Jeśli chcesz pograć na sprzęcie z iOS, zerknij na ten poradnik . Instalacja jest odrobinę bardziej skomplikowana.Źródło: VCMI