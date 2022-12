Epic Games Store rozczarował. Znów rozdaje Metro Last Light

Wczorajsza graficzna zapowiedź kolejnej gry rozdawanej przez Epic Games Store była w zasadzie oczywista. No może nie idealnie, bo odnosiła się do całej serii Metro, a nie jednego konkretnego tytułu. Jednak faktycznie najbardziej prawdopodobną częścią było Metro Exodus lub wręcz cała kolekcja wszystkich części produkcji z serii Metro (Metro 2033, Metro Last Light, Metro Exodus). Niestety o ile ogólne założenia okazały się trafne, tak domiemania o konkretnej odsłonie już nie.



Z dużej chmury mały deszcz. Metro Last Light Redux rozdawane przez Epic Games Store

Cykl gier Metro bazuje na postapokaliptycznych powieściach Dmitrija Głuchowskiego rozgrywających się w moskiewskim metrze po zagładzie nuklearnej. Początkowo były zwyczajnymi adaptacjami książek, później uzupełniały całe uniwersum. W drugiej części Metro Las Light (czy jej poprawionej reedycji Redux) znów wcielamy się w Artioma i przemierzamy tunele moskiewskiego metra i czasem wychodzimy na zniszczoną w nuklearnej zagładzie powierzchnię miasta. Spotkamy mutanty, anomalie, wrogie frakcje, mocno radioaktywne miejsca i inne niebezpieczeństwa. Mimo charakteru strzelanki, mamy też elementy RPG. Gra na Steam ma opinie o statusie "bardzo pozytywnych". To oczywiście świetna pozycja, ale z racji tego, że Metro Exodus można kupić obecnie na niewielkie pieniądze na różnych promocjach, wielka szkoda, że Epic Games Store znów rozdaje tylko Metro Last Light.





Produkcję Metro Last Light Redux możecie odebrać wchodząc na kartę produktu pod tym linkiem i po zalogowaniu się na własny profil, klikając na przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach w okienkach darmowego zamówienia, Metro Last Light Redus będzie przypisane na stałe do waszego konta w launcherze Epic Games Store. Zamiast tego, możecie też poszukać Metro Exodus w dziale sklepu launchera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy). Macie na to czas do jutra w niedzielę 25 grudnia o godzinie 17:00.



Skorzystaj z wielkiej świątecznej wyprzedaży Epic Games Store, darmowe gry i mocno obniżone ceny

A co po tym czasie? Ciężko mi teraz powiedzieć, bo artykuł piszę jeszcze przed godziną 17:00 pełen nadziei, że dobrze trafiłem i aktualną darmówką jest właśnie Metro Exodus, ewentualnie cały pakiet wszystkich części gier z serii Metro lub przynajmniej jedna z wcześniejszych odsłon. Jednak ostatni wariant, który stał się faktem, jest zdecydowanie najmniej satysfakcjonujący i powoduje wielki niedosyt. Później zaktualizuję wpis o moje domysły na kolejny dzień. Cała akcja z codziennie bezpłatnymi pozycjami będzie trwać jeszcze do pierwszy dni 2023 roku. W praktyce nieco której, bo ostatni tytuł powinien być oferowany aż przez tydzień.



Produkcję Metro Last Light Redux możecie odebrać wchodząc na kartę produktu podi po zalogowaniu się na własny profil, klikając na przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach w okienkach darmowego zamówienia, Metro Last Light Redus będzie przypisane na stałe do waszego konta w launcherze Epic Games Store. Zamiast tego, możecie też poszukać Metro Exodus w dziale sklepu launchera. Macie na to czasA co po tym czasie? Ciężko mi teraz powiedzieć, bo artykuł piszę jeszcze przed godziną 17:00 pełen nadziei, że dobrze trafiłem i aktualną darmówką jest właśnie Metro Exodus, ewentualnie cały pakiet wszystkich części gier z serii Metro lub przynajmniej jedna z wcześniejszych odsłon. Jednak ostatni wariant, który stał się faktem, jest zdecydowanie najmniej satysfakcjonujący i powoduje wielki niedosyt. Później zaktualizuję wpis o moje domysły na kolejny dzień. Cała akcja z codziennie bezpłatnymi pozycjami będzie trwać jeszcze do pierwszy dni 2023 roku. W praktyce nieco której, bo ostatni tytuł powinien być oferowany aż przez tydzień.

Kupony dodatkowo obniżają cenę gier o kolejne 25 proc. / Foto: Epic Games Store



Tak czy inaczej przypominam o wielkiej świąteczno-noworocznej wyprzedaży na Epic Games Store, w której możecie nabyć w okazyjnych cenach wiele gier i dodatków. Poza tym możecie skorzystać z kuponów, które obniżają należność zgodnych pozycji jeszcze o kolejne 25 proc. Działają dla gier (bez dodatków czy preorderów), których cena jest nie niższa niż 59,99 złotych (już po uwzględnieniu ewentualnych promocji). W takim razie paradoksalnie tytuł np. za 60 złotych, będzie w praktyce sporo tańszy od tego za 59 złotych.



Zobacz również: GTA, śnieg, ciężarówka Coli, czołgi, miotacz płomieni i Mikołaj. Genialny teledysk Klocucha



Źródło i foto: Epic Games Store / własne Tak czy inaczej przypominam o wielkiej świąteczno-noworocznej wyprzedaży na Epic Games Store, w której możecie nabyć w okazyjnych cenach wiele gier i dodatków. Poza tym możecie skorzystać z kuponów, które obniżają należność zgodnych pozycji jeszcze o kolejne 25 proc. Działają dla gier (bez dodatków czy preorderów), których cena jest nie niższa niż 59,99 złotych (już po uwzględnieniu ewentualnych promocji). W takim razie paradoksalnie tytuł np. za 60 złotych, będzie w praktyce sporo tańszy od tego za 59 złotych.Źródło i foto: Epic Games Store / własne

Druga część świetnego postapokaliptycznego cyklu.