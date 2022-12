Taktyczne RPG postapo Encased za darmo na Epicu. A na jutro szykuje się wielki hit FPS

Kilka godzin temu pisałem o rozdawanej przez GOG grze Greak: Memories of Azur. Ale oczywiście Epic Games Store także wypuścił dziś bezpłatnie kolejną pozycję. Może nie aż tak świetnie ocenianą jak wczorajsza klasyczna trylogia Fallouta, ale to znów postapo, a przy tym całkiem świeża pozycja.



Przemierzaj groźny i tajemniczy świat pod kopułą w RPG postapo Encased

Przygoda RPG jak w starym stylu mimo grafiki 3D. Rzut izometryczny, tworzenie postaci, liczne zadania. Nieco nasuwają się skojarzenia z Falloutem rozdawanym w czwartek 22 grudnia. Nawet (pod kątem mechaniki walki) bardziej z Falloutem Tactics: Brotherhood of Steel z racji turowych potyczek. Jednak postapokaliptyczna historia rozgrywa się pod tak zwaną kopułą, gdzie znajdziemy najróżniejsze artefakty i zaawansowane technologie, ale też na naszego bohatera czeka wiele niebezpieczeństw. Produkcja została wydana w 2021 roku i ma pozytywne opinie na Steam, ale nie aż wyjątkowo dobre. Status recenzji z platformy Valve określony jest jako "w większości pozytywne".







Odbieranie darmowych promocyjnych gier z Epic Games Store wiąże się z takimi samymi poczynaniami, jak zwykle. Musicie wejść na kartę produktu Encased (pod tym linkiem) i po zalogowaniu się na swój profil, nacisnąć przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, omawiana gra zostanie na stałe przypisane do waszego konta bez wydawania ani grosza. Alternatywnie możecie poszukać jej w dziale sklepu z launchera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy). MMacie na to czas do jutra w sobotę 24 grudnia do godziny 17:00. Po tym czasie szykuje się naprawdę spory hit.



Szykujmy się na wielki hit, już jutro Epic Games Store najpewniej rozda Metro Exodus

Tym razem Epic Games Store pokazał na graficznej zapowiedzi aż dwie ikony i to nie budzące cienia wątpliwości. Jedną z nich jest litera M będąca znakiem metra, a drugą pojazd szynowy. Jeśli połączymy to z faktem, że producent serii gier Metro i ich wydawca (ukraińskie studio 4A Games oraz Deep Silver) współpracują z Epic Games Store (trzecia część Metro Exodus była jednym z pierwszych czasowo ekskluzywnych tytułów na Epicu), to jest niemalże pewne, że już jutro otrzymamy jakąś z odsłon tej serii.



Już jutro Epic Games Store najpewniej rozda Metro Redux, ewentualnie inną grę z tej serii / Foto: Epic Games Store



Osobiście stawiam na najnowszą część Metro Exodus (PC Enhanced Edition). Być może nawet ze wszystkimi dodatkami jako Gold Edition. To tym bardziej prawdopodobne z racji niewygórowanej ceny. Obecnie podczas świąteczno-noworocznej wyprzedaży, podstawka kosztuje na Epic Games Store zaledwie 38,10 złotych, a Gold Edition ze wszystkimi DLC niewiele więcej, bo 48,90 złotych. Jest też możliwość, że to znów Metro 2033 lub Metro Last Light w edycjach Redux czy podstawowych, ale wątpię w takie powtórki 24 grudnia. No chyba, że w formie całej antologii i wszystkich części serii Metro, w tym dwóch poprzednich.



Osobiście stawiam na najnowszą część Metro Exodus (PC Enhanced Edition). Być może nawet ze wszystkimi dodatkami jako Gold Edition. To tym bardziej prawdopodobne z racji niewygórowanej ceny. Obecnie podczas świąteczno-noworocznej wyprzedaży, podstawka kosztuje na Epic Games Store zaledwie 38,10 złotych, a Gold Edition ze wszystkimi DLC niewiele więcej, bo 48,90 złotych. Jest też możliwość, że to znów Metro 2033 lub Metro Last Light w edycjach Redux czy podstawowych, ale wątpię w takie powtórki 24 grudnia. No chyba, że w formie całej antologii i wszystkich części serii Metro, w tym dwóch poprzednich.

Wigilia ze świetnym prezentem od Epica?