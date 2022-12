Greak: Memories of Azur za darmo w GOG. Gratka dla fanów Trine i The Lost Vikings

Odbierz Greak: Memories of Azur na GOG, gra zachwyci cię ręcznie rysowaną bajkową oprawą

Nie tylko Epic Games Store prowadzi swoisty kalendarz adwentowo-noworoczny z growymi podarkami. Także należąca do Grupy CD Projekt platforma GOG rozdaje gry wideo PC na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Znów nie chodzi o najnowszą grę AAA rangi podobnej co Cyberpunka 2077, ale GOG dobrze dobiera pozycje i kolejny raz mamy do czynienia z dobrze przyjętą przez społeczność produkcją. Oczywiście to jeszcze nie ostatnie słowo polskiej platformy GOG.Zapewne kojarzycie takie produkcje jak seria The Lost Vikings czy cykl Trine. To platformówki mające trzech bohaterów, co nie jest tylko błahym zabiegiem. Przejście do kolejnych rejonów plansz wymaga współpracy postaci, bo każda dysponuje innymi umiejętnościami. Tak też jest w Greak: Memories of Azur z 2021 roku, który do tej formuły dodaje nieco przygodówki. Świetnie prezentuje się ręcznie rysowana oprawa i bajkowy klimat, nieco podobny stylem graficznym do Ori And The Blind Forest czy Ori And The Will Of The Wisps. Greak: Memories of Azur może pochwalić się na Steam recenzjami o statusie "Bardzo pozytywnych". Produkcja zdobyła też sporo nagród i wyróżnień.Żeby odebrać bezpłatnie Greak: Memories of Azur, musicie udać się na główną stronę GOG, i po zalogowaniu się na swój profil, odszukać nieco niżej banner z omawianą grą. Po jego aktywacji Greak: Memories of Azur będzie na stałe dopisane do waszego konta na GOG. Łączy się to też z automatycznym zasubskrybowaniem newslettera GOG. Alternatywnie możecie poszukać produkcji na głównym ekranie launchera).Macie na to 3 dni aż do poniedziałku 26 grudnia do godziny 15:00. GOG rozda jeszcze kolejne dwie gry we wtorek 27 grudnia i w piątek 30 grudnia. w launcherze