Cała klasyczna trylogia Fallout za darmo na Epic Games Store. Tylko doba na odebranie gier

Klasyczne gry Fallout, Fallout 2 i Fallout Tactics: Brotherhood of Steel za darmo na Epic Games Store

Ostatnio narzekałem w kontekście świąteczno-noworocznego rozdawania Epic Games Store, na znaczną część niezbyt mocno pożądanych przez graczy produkcji. I nie chodziło tu o ich wartość rynkową mierzoną regularną ceną, co zwyczajnie popularność i nastawienie do nich wśród społeczności, a także kwestie związane z powtórkami wcześniej już oferowanych za darmo pozycji. Widać Epic Games Store rozkręca się, bo po świetnym i całkiem, otrzymaliśmy całą klasyczną trylogię Fallouta. Oczywiście nie są to obecnie tytuły warte wielkie pieniądze, ale mowa o genialnej, powszechnie lubianej klasyce.Jeszcze w ubiegłym wieku rozpoczęła się mająca wiele lat i odsłon saga Fallouta. Dwie pierwsze części (Fallout oraz Fallout 2) były klasycznymi grami RPG w rzucie izometrycznym dość podobnymi np. do Baldur’s Gate, ale rozgrywającymi się w świecie postapokaliptycznym. Za to trzeci w kolejności wydania Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, to raczej spin-off niż główna odsłona serii. Skupia się na turowych taktycznych walkach w nieco podobnym wydaniu jak np. Jagged Alliance. Mimo sporej liczby lat na karku (pierwotnie opublikowano gry odpowiednio w 1997, 1998 i 2001 roku), omawiane tytuły wciąż cieszą się sporą popularnością i mają wierną grupę fanów.