Tego nie możecie przegapić. Gra z zagadkami LEGO Builder's Journey za darmo w Epic Games Store

Przeżyj przygodę w świecie klocków LEGO Builder's Journey i rozwiąż ciekawe zagadki środowiskowe

Odkąd Epic Games Store codziennie rozdaje gry w sezonie świąteczno-noworocznym na przełomie 2022 i 2023 roku, jeszcze nie było nic naprawdę świetnego, a nie tylko co najwyżej bardzo dobrego. Mniejsze niezależne tytuły i powtórki. Co prawda pierwszą ciekawszą pozycją była bardzo dobrze oceniana niezależnaz 2021 roku, a później nieźle prezentował się. Jednak w jego przypadku mimo lubianego tytułu z wysokiej półki, nie można zapominać o kilku latach na karku czy zwyczajnie powtórce (Epic Games Store już kiedyś oferował bezpłatnie dokładnie tę część Wolfensteina). Za to dziś można mówić już o fajerwerkach, fanfarach i konfetti. Może nie na miarę np. zremasterowanej trylogii GTA, Cyberpunka 2077 czy Wiedźmina 3, ale wciąż to zdecydowanie najlepsza oferta jak do tej pory.Gry z serii LEGO przyzwyczaiły nas do elementów akcji i platformowych ze sterowaniem ludzikami najczęściej wywodzącymi się z różnych licencyjnych uniwersów (np. Gwiezdne Wojny, Harry Potter, Władca Pierścieni). Jednak LEGO Builder's Journey to gra logiczna rozgrywana na małych etapach, w której wcielamy się w proste klockowe postaci odmienne od typowych figurek. Najczęściej musimy przejść z jednego do drugiego krańca malutkiej mapy, ale po drodze trzeba przestawiać klocki czy lekko budować. Nasze postaci nie mają zwyczajnych klockowych nóg, a jedynie mogą przeskakiwać na niewielkie odległości czy później jeździć na desce. Ale tylko po specjalnych klockach.