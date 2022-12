Wieczorna awaria Steam. Nie można zalogować się, ani nawet grać [AKTUALIZACJA]

Gracze często korzystają ze swoich elektronicznych sprzętów wieczorami. Niestety dziś jeszcze przed godziną 23:00 Steam odmówił posłuszeństwa. Przez to (poza wymuszeniem logowania offlinie) nie działa launcher ani większość opcji na stronie internetowej. Nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta. Valve nie opublikowało żadnej informacji na temat problemów.



Steam nie działa w nocy 20 grudnia 2022

Jeśli też wam nie chce zalogować się zainstalowany na komputerze launcher czy strona internetowa, to nie jesteście sami. Infrastruktura Steam ma awarię. Sesje WWW zostały wylogowane, a aplikacja na komputery nie pozwala na włączenie. No chyba, że wymusimy tryb offline, ale wtedy nie działa część funkcji. Można przeglądać oferty i w zasadzie całą zawartość przez stronę internetową, ale bez logowania nie kupimy żadnej gry czy nie dodamy darmowej pozycji ani nie włączymy się w dyskusję, nie przejrzymy listy życzeń i tak dalej. Co ciekawe aplikacja mobilna działa.





Jak widać raporty na Downdetectorze spływają od wielu użytkowników Steam / Foto: Downdetector - własne



W polskim oddziale serwisu Downdetector (to projekt filmy Ookla, tej samej, która stworzyła chyba najpopularniejszy test szybkości łącza internetowego) widać ogromny wzrost raportów o niedziałaniu usługi Steam. Ale to nie tylko polska przypadłość. Na profilach społecznościowych Steam widać komentarze z głosami niezadowolenia i wspominaniem o usterkach także od użytkowników z innych krajów. Jeśli dziś liczyliście na nocne posiedzenie z grami na PC, to niestety musicie wybrać coś z Epic Games Store, GOG czy innego launchera.



AKTUALIZACJA 2022.12.30 23:55

Awaria Steam na szczęście nie miała długotrwałego charakteru

Sytuacja zdaje się wracać do normy i raczej nie ma mowy o długotrwałej usterce. Logowanie zarówno w zainstalowanym na komputerach launcherze jak i poprzez stronę internetową platformy zaczęło funkcjonować poprawnie. Co ciekawe wróciły nawet wcześniej zalogowane sesje w przeglądarce – bez konieczności ponownego logowania.



Awaria już została usunięta i Steam działa poprawnie / Foto: Downdetector - własne



Potwierdza to też sytuacja w serwisie Downdetector, gdzie co prawda ciągle widać status Steam na czerwono, ale z dużą obniżką wykresu z ostatnich minut.



