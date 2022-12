Wolfenstein: The New Order za darmo w Epic Games Store na Boże Narodzenie i Nowy Rok

Wczorajsze domysły o rozdawaniu Wolfenstein: The New Order przez Epic Games Store znów okazały się trafne. Tym samym Epic Games Store nieco się rozkręcił i przez te kilka dni wypuścił już dwie ciekawsze dla graczy pozycje. Pierwszą była świetna niezależna eksploracyjna przygodówka Sable z niedzieli 18 grudnia, a dziś na dokładkę Wolfenstein: The New Order. Jednak tym razem nie jest idealnie różowo. To wysokopółkowa gra z 2014 roku, ale była już wcześniej rozdawana. W takim razie o ile regularnie śledzicie akcje rozdawnicze Epic Games Store, jest wielka szansa, że już macie ją w swojej bibliotece.



Świetna strzelanka Wolfenstein: The New Order łączy w sobie klimat z nowych i retro FPSów

Po klasycznych odsłonach Wolfenstein 3D i Return To Castle Wolfenstein, przyszła pora na odświeżenie serii. Początkowo w 2009 roku na zasadzie rebootu. Ale później właśnie wraz z Wolfenstein: The New Order, narodził się z tego nowy cykl o walce z siłami III Rzeszy w alternatywnej rzeczywistości już po wygranej dla niej II wojnie światowej. Pod kątem mechaniki Wolfenstein: The New Order czerpie garściami ze starych rozwiązań (apteczki, skrzynki z amunicją), ale też z bardziej nowoczesnych trendów (m. in. chowanie się za osłonami, narracja). Blazkowicz może też na raz dzierżyć dwie bronie (po jednej w każdej z rąk) i tym samym mocno zwiększyć siłę ognia. Gra na Steam ma wszystkie recenzje o statusie "bardzo pozytywne", a ostatnie recenzje "przytłaczająco pozytywne".





Grę Wolfenstein: The New Order możecie odebrać wchodząc na kartę produktu pod tym linkiem i po zalogowaniu się na własny profil, klikając na przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach w okienkach darmowego zamówienia, Wolfenstein: The New Order będzie przypisany na stałe do waszego konta Epic Games Store. Zamiast tego, możecie też poszukać Wolfenstein: The New Order w dziale sklepu launchera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy).



Odbieraj codziennie darmowe gry na Epic Games Store i skorzystaj w wyprzedaży aż od końca roku

Musicie to zrobić do środy 21 grudnia o godzinie 17:00. Wtedy oferta zmieni się na kolejną produkcję będącą świąteczno-noworoczną grową niespodzianką od Epic Games Store. Zapewne zaraz odgadniecie o jaką dokładnie chodzi, po zapoznaniu się z grafiką zapowiedzi, w której ukryto ikonę będącą wskazówką. Do tej pory codziennie internauci trafnie zgadywali kolejne tytuły.



Kupony dodatkowo obniżają cenę gier o kolejne 25 proc. / Foto: Epic Games Store



Przypominam też, że aż do 5 stycznia możecie skorzystać ze Świątecznej Wyprzedaży Epic Games Store obniżającej ceny wielu gier nawet do 75 proc. Dodatkowo da się użyć w niej automatycznie naliczanych (o ile spełnione są warunki) kuponów. Dzięki nim biorące udział w kuponowej promocji tytuły (warte po uwzględnieniu wyprzedażowej zniżki co najmniej 59,99 złotych) będą miały przyciętą finalnie cenę jeszcze o kolejne 25 proc.



