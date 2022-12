Kolejne darmowe gry na Epic Games Store i GOG. Rozdawnicza rywalizacja platform trwa w najlepsze

Jesteśmy coraz bliżej Bożego Narodzenia i Nowego Roku, więc pula darmowych produkcji rozdawanych przez Epic Games Store i GOG wciąż się rozrasta z każdym dniem (lub w przypadku GOG co kilka dni). Dziś oba launchery zaprezentowały po jednej promocyjnej produkcji.



Them's Fightin' Herds - pokręcona bijatyka łączy wizje artystyczną jak z My Little Ponny i Mortal Kombat

Nietypowa gra akcji, w zasadzie bijatyka. Zamiast ludzi czy innych mocno humanoidalnych form, kierujemy czworonogami i to wyglądającymi jak żywcem wyjęte z My Little Ponny. Nie ma mocy o przypadku - dyrektorem artystycznym gry jest osoba zaangażowana w animacje z kucykami. Mimo sielankowej kreski, to dość brutalna bijatyka z combosami i ruchami specjalnymi. Trochę jak fuzja Mortal Kombat i My Little Ponny. Produkcja ma "bardzo pozytywne" opinie na Steam i została wydana w 2020 roku.





Aby odebrać Them's Fightin' Herds, musicie udać się na kartę produktu pod tym linkiem i zalogować się na własny profil w Epic Games Store. Później po aktywacji przycisku podpisanego jako "Pobierz", przeklikujecie się przez kilka dodatkowych ekranów. Them's Fightin' Herds dopiszecie za darmo do swojego konta Epic Games Store także szukając gry w dziale sklepu launchera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy).





Jutrzejsza "tajemnicza gra" to najpewniej Wolfenstein: The New Order / Foto: Epic Games Store



Macie na to tylko dobę do wtorku 20 grudnia o godzinie 17:00. Wtedy Epic Games Store rozda kolejną tajemniczą grę-niespodziankę. Choć tak naprawdę nie ma problemu, aby szybko rozszyfrować symbol z grafiki zapowiedzi. Od razu dobrze widać, że to hełm żołnierza ze strzelanki Wolfenstein: The New Order.



Broken Sword: Director's Cut czyli klasyczna przygodówka w ulepszonym wydaniu

Rozszerzona reedycja klasycznej przygodówki point’n’click z 1996 roku. Akcja we współczesnych czasach (w zasadzie jeszcze z końca XX wieku, kiedy gra została wydana) ze spiskiem nawiązującym do zakonu Templariuszy. Edycja The Director’s Cut z 2009 roku (w 2010 roku ukazała się na PC) dodaje nowe łamigłówki, wątki i lokacje, a także animacje. Podobnie jak gra rozdawana przez Epic Games Store, Broken Sword: Director's Cut także ma "bardzo pozytywne" opinie na platformie Steam.





Jeśli chcecie wejść w posiadanie Broken Sword: Director’s Cut, to musicie udać się na główną stronę GOG i znaleźć banner z grafiką i napisem dotyczącym wspominanej gry. Po kliknięciu w przycisk aktywujący odebranie produkcji, automatycznie zostaniecie też dopisani do newslettera GOG. Alternatywnie możecie poszukać banneru Broken Sword: Director’s Cut na głównym ekranie sklepu w launcherze GOG Galaxy (pobierz z naszej bazy).



Szukajcie takiego banneru na stronie GOG lub w launcherze GOG Galaxy / Foto: GOG



W tym przypadku macie więcej czasu, bo GOG rozdaje omawianą przygodówkę przez trzy dni aż do czwartku 22 grudnia do godziny 16:00. Za to dzień później w piątek 23 grudnia platforma GOG zaoferuje kolejną grę zupełnie bezpłatnie. Taka sytuacja ma się jeszcze powtórzyć we wtorek 27 grudnia i w piątek 30 grudnia. Dodatkowo aż do końca roku (i kilka dni dłużej) możecie skorzystać z wyprzedaży na obu launcherach.



