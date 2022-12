Vectra to już nie tylko Internet i telewizja. Operator wprowadza cloud gaming Blacknut

Granie w chmurze staje się powoli codziennością. Wciąż wielu entuzjastów gier nie spróbowało go lub ma niewystarczające warunki, aby cieszyć się w pełni płynną ładną zabawą w 4K, ale nie można zaprzeczyć, że ta metoda na obcowanie z grami, staje się stopniowo coraz popularniejsza. Widać zauważyła to także Vectra, bo w jej ofercie znalazł się opcjonalny abonament usługi Blacknut dla nowych i obecnych klientów operatora. Jak na razie jeszcze żaden inny operator telekomunikacyjny nie dołączył grania w chmurze do swojej oferty. Trzeba było o to zadbać we własnym zakresie.



Usługa grania w chmurze Blacknut z ponad 500 grami wchodzi do oferty Vectry



Usługa Blacknut umożliwia dostęp do odpalonych na zasadzie strumieniowania z serwera ponad 500 wyselekcjonowanych gier (m.in. Star Wars Force Unleashed II, WRC 9, Ryse Son of Rome, The Technomancer, Lords of the Fallen, LEGO Piraci z Karaibów, Extinction, Metro Exodus, Bee Simulator, Ride 4, Saint Row IV, Warhammer Chaosbane, Gravel) i to na wielu sprzętach. Komputerach (aplikacja na Windowsa, macOS i Linuxa, a do tego w przeglądarkach Chome i Safari), smartfonach i tabletach (aplikacja na Androida i w Huawei AppGallery oraz poprzez przeglądarkę Sarafi na iOS/iPadOS), a nawet smart TV (aplikacja na Google TV/Android TV, LG webOS i Amazon Fire TV).





W usłudze Blacknut znajdziemy pond 500 gier / Foto: Blacknut



Oczywiście zapisy gry są synchronizowane i da się od razu rozpocząć rozgrywkę w innym miejscu. Co ciekawe w Blacknut można założyć maksymalnie do 5 różnych profili na jednym koncie. Dostępne jest nawet granie w kilku sesjach na raz na każdym profilu. Jest też system kontroli rodzicielskiej i uzupełnianie biblioteki co miesiąc. To w zasadzie usługa poniekąd podobna do Xbox Cloud Gaming, ale bez możliwości lokalnej instalacji gier na konsoli czy komputerze, a jedynie dostęp w chmurze. Poza tym zdaje się, że biblioteka mimo ponad pół tysiąca gier, nie jest aż tak dobra jak w Xbox Game Pass czy (jeśli byśmy mieli wszystkie wykupione pozycje) Nvidia GeForce Now. A przynajmniej tak można interpretować problemy z uzyskaniem pełni informacji o zgodnych tytułach.



Niższe ceny w Vectrze niż bezpośrednio w Blacknut, ale nie dajmy się naciągnąć na wypożyczenie pada

Za subskrypcję Blacknut kupowaną bezpośrednio na stronie usługi trzeba wydać 69,00 złotych na miesiąc. Jednak zawierając długoterminową nową umowę z Vectrą lub przedłużając obecną (na Internet lub Internet z telewizją), koszt wliczonego w abonament Blacknut jest niższy o 39,01 złotych i wynosi tylko 29,99 złotych miesięcznie. Niestety dokupienie usługi w trakcie już obowiązującego kontraktu z Vectrą jest znacznie droższe i wiąże się z dopłatą 44,99 złotych (choć to i tak wciąż lepsza cenowo opcja niż subskrypcja bezpośrednio w Blacknut).



Opcjonalnie można wypożyczyć gamepada Bluetooth, ale nie jest to opłacalne / Foto: Vectra



Jeśli zawieramy umowę na 12 miesięcy lub dłużej, to opcjonalnie można dołożyć jeszcze jedną opłatę w wysokości 15 złotych na miesiąc i tym samym skorzystać z użyczania bezprzewodowego gamepada Bluetooth Shaks S2. Da się go podłączyć do smartfonów, tabletów, telewizorów, przystawek smart TV i przede wszystkim do dekodera Vectra TV Smart 4K Box. Jednak według mnie lepiej na własną rękę poszukać dobrej oferty i niezależnie kupić kontroler Bluetooth. Sam po kilku minutach znalazłem przykładowo model Ipega PG-9078 w świetnej cenie 40 złotych. Tak czy inaczej przy rocznym wypożyczeniu wydamy aż 180 złotych na dzierżawę pada, a w tej cenie mamy już naprawdę duże pole manewru wśród ofert kontrolerów Bluetooth.



Źródło i foto: Vectra / Blacknut / własne

