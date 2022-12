To już jakiś świąteczny konkret. Epic Games Store rozdaje dziś Sable z 2021 roku

Wczorajsze domniemania sprawdziły się i rzeczywiście otrzymaliśmy Sable. To pierwsza ciekawsza pozycja w tegorocznym specjalnym świąteczno-noworocznym okresie rozdawniczym Epic Games Store. Niestety do tej pory mogliśmy odbierać jedynie mniejsze gry niezależne, w tym po części powtórki. Sable znów nie jest ogromną produkcją AAA, ale zdecydowanie bardziej pożądaną, a do tego całkiem świeżą i bardzo dobrze ocenianą.



Wyrusz w pustynną eksploracyjną przygodę w grze Sable za darmo na Epic Games Store

Nasza tytułowa bohaterka Sable wraz ze swoim plemieniem nomadów przemierza odległą pustynną planetę, ale w końcu musi udać się w samotną podróż na lewitującym śmigaczu. Przemierzamy wraz z nią rozległe piaski, ruiny i napotykamy starożytne artefakty, ale też często odwiedzimy różne postaci. W trakcie przygody wypełnimy proste zadania i rozwiążemy zagadki. Nie jest to tytuł nastawiony na walkę, a głównie niczym nieskrępowaną eksplorację.







Pod kątem grafiki mamy ładny styl przypominający ręcznie rysowane komiksy lub animacje. Trochę jak np. w Borderlands dzięki technice cell shadingu, ale z pastelowymi barwami, bardziej bajkowo. Studio Shedworks wraz z wydawcą Raw Fury Games wprowadzili na rynek Sable jesienią w 2021. Do tej pory gra zasłużyła na "bardzo pozytywne" recenzje na Steam (ostatnie i wszystkie), a niedawno otrzymała aktualizację z łowieniem ryb.



Jutrzejszą darmową grą może być Them's Fightin' Herds

Sable odbierzecie tak jak zwykle wchodząc na kartę produktu gry w tym miejscu. Po tym logujecie się na swój profil Epic Games Store, naciskacie przycisk z napisem "Pobierz" i przeklikujecie kilka kolejnych okienek. Sable można też poszukać w dziale sklepu launchera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy). Macie na to czas do poniedziałku 19 grudnia o godzinie 17:00. Wtedy też Epic Games Store zaprezentuje następną świąteczną grę-niespodziankę.



Pod kątem grafiki mamy ładny styl przypominający ręcznie rysowane komiksy lub animacje. Trochę jak np. w Borderlands dzięki technice cell shadingu, ale z pastelowymi barwami, bardziej bajkowo. Studio Shedworks wraz z wydawcą Raw Fury Games wprowadzili na rynek Sable jesienią w 2021. Do tej pory gra zasłużyła na "bardzo pozytywne" recenzje na Steam (ostatnie i wszystkie), a niedawno otrzymała aktualizację z łowieniem ryb.Sable odbierzecie tak jak zwykle wchodząc na kartę produktu gry. Po tym logujecie się na swój profil Epic Games Store, naciskacie przycisk z napisem "Pobierz" i przeklikujecie kilka kolejnych okienek. Sable można też poszukać w dziale sklepu launchera. Macie na to czas do poniedziałku 19 grudnia o godzinie 17:00. Wtedy też Epic Games Store zaprezentuje następną świąteczną grę-niespodziankę.

Czyżby w poniedziałek Epic Games Store miał rozdawać Them's Fightin' Herd? / Foto: Epic Games Store



Tym razem samemu ciężko będzie mi zweryfikować prawdopodobieństwo domysłów internautów. Poprzednie gry znałem, nawet jeśli niekoniecznie we wszystkie grałem. Podobno element z grafiki kolejnej zapowiedzi jest sylwetką postaci (zamiast ludzi bohaterami są zwierzęta) z nietypowej niezależnej bijatyki Them's Fightin' Herds. Niestety ciężko mi się do tego odnieść, w końcu sam dopiero teraz dowiedziałem się o istnieniu wspominanej produkcji.



Zobacz również: GTA, śnieg, ciężarówka Coli, czołgi, miotacz płomieni i Mikołaj. Genialny teledysk Klocucha



Źródło i foto: Epic Games Store / własne Tym razem samemu ciężko będzie mi zweryfikować prawdopodobieństwo domysłów internautów. Poprzednie gry znałem, nawet jeśli niekoniecznie we wszystkie grałem. Podobno element z grafiki kolejnej zapowiedzi jest sylwetką postaci (zamiast ludzi bohaterami są zwierzęta) z nietypowej niezależnej bijatyki Them's Fightin' Herds. Niestety ciężko mi się do tego odnieść, w końcu sam dopiero teraz dowiedziałem się o istnieniu wspominanej produkcji.Źródło i foto: Epic Games Store / własne

Malownicza eksploaracyjna przygodówka za darmo.