GeForce Now z kolejną synchronizacją. W końcu automatycznie znajdzie gry Ubisoftu

Już od dawna usługa grania w chmurze Nvidia GeForce Now ma możliwość automatycznej synchronizacji zgodnych gier z naszego konta Steam. Tytuły obsługiwane w GeForce Now pochodzą właśnie głównie z launchera Valve, więc to genialna opcja. Nie musimy ręcznie przeszukiwać naszej biblioteki. Niestety dla innych platform nie była ona dostępna. Przynajmniej aż do teraz.



Prosta synchronizacja naszych zgodnych gier Ubisoftu z Nvidia GeForce Now to genialne ułatwienie

Bez szumu medialnego czy większych zapowiedzi Nvidia zwyczajnie wprowadziła podobną synchronizację także dla gier z launchera Ubisoft Connect (niegdyś nazywanego UPlay). Działa również automatyczne logowanie na Ubisoft Connect, tak jak do tej pory. Oczywiście najpierw trzeba powiązać konta Nvidii i Ubisoftu.





Obecnie synchronizacja biblioteki gier dostępna jest dla Steam i Ubisoft Connect / Foto: własne



To naprawdę wielkie ułatwienie. Mając spore biblioteki gier, ręczne sprawdzanie każdej jednej pozycji, czy jest kompatybilna z GeForce Now, jest naprawdę mozolnym zajęciem. Tym bardziej w dobie częstego rozdawnictwa produkcji przez najróżniejsze sklepy i launchery. Teraz czekamy w takim razie jeszcze tylko na możliwość synchronizacji tytułów dla biblioteki Epic Games Store (ewentualnie GOG). Nie jest to poparte sprawdzaniem z jakimiś oficjalnymi czy nawet ręcznie pozyskanymi danymi, ale zdaje mi się, że właśnie Epic Games Store zaraz po Steam ma najwięcej produkcji zgodnych z usługą grania w chmurze Nvidia GeForce Now.



To naprawdę wielkie ułatwienie. Mając spore biblioteki gier, ręczne sprawdzanie każdej jednej pozycji, czy jest kompatybilna z GeForce Now, jest naprawdę mozolnym zajęciem. Tym bardziej w dobie częstego rozdawnictwa produkcji przez najróżniejsze sklepy i launchery. Teraz czekamy w takim razie jeszcze tylko na możliwość synchronizacji tytułów dla biblioteki Epic Games Store (ewentualnie GOG). Nie jest to poparte sprawdzaniem z jakimiś oficjalnymi czy nawet ręcznie pozyskanymi danymi, ale zdaje mi się, że właśnie Epic Games Store zaraz po Steam ma najwięcej produkcji zgodnych z usługą grania w chmurze Nvidia GeForce Now.

Wiedźmin 3 z next-genowym updatem także w Nvidia GeForce Now / Foto: Nvidia



Przy okazji dopowiem, że w tym tygodniu do biblioteki Nvidia GeForce Now przybyło kilka nowych (w tym zupełnie premierowych) tytułów. Master of Magic (Steam), Roller Champions (Steam), Wavetale (Steam), Cosmoteer: Starship Architect & Commander (Steam), Floodland (Steam) oraz Marvel’s Midnight Suns (Epic Games Store). Nie jest to co prawda zupełnie nowa gra, ale produkcję Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (czyli z patchem next-gen) także możemy uruchomić na GeForce Now.



Granie w chmurze GeForce Now dostępne w zasadzie na każdym popularnym sprzęcie elektronicznym

Usługa grania w chmurze GeForce Now bazuje na już posiadanych przez nas kopiach gier (także darmowych czy bezpłatnie odebranych) ze Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect czy GOG i kilku innych miejsc. Odpalamy je na zdalnym komputerze z serwerów Nvidii. GeForce Now jest dostępny na komputerach w ramach natywnej aplikacji (Windows, macOS) i poprzez przeglądarki internetowe (Google Chrome, Microsoft Edge), a także na smartfonach i tabletach (na Androidzie przez aplikację i na iOS/iPadOS przez przeglądarkę Safari), czy nawet na smart TV (aplikacje na Android TV/Google TV, LG webOS i Samsung Tizen).



Przy okazji dopowiem, że w tym tygodniu do biblioteki Nvidia GeForce Now przybyło kilka nowych (w tym zupełnie premierowych) tytułów. Master of Magic (Steam), Roller Champions (Steam), Wavetale (Steam), Cosmoteer: Starship Architect & Commander (Steam), Floodland (Steam) oraz Marvel’s Midnight Suns (Epic Games Store). Nie jest to co prawda zupełnie nowa gra, ale produkcję Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna (czyli z patchem next-gen) także możemy uruchomić na GeForce Now.Usługa grania w chmurze GeForce Now bazuje na już posiadanych przez nas kopiach gier (także darmowych czy bezpłatnie odebranych) ze Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect czy GOG i kilku innych miejsc. Odpalamy je na zdalnym komputerze z serwerów Nvidii. GeForce Now jest dostępny na komputerach w ramach natywnej aplikacji (Windows, macOS) i poprzez przeglądarki internetowe (Google Chrome, Microsoft Edge), a także na smartfonach i tabletach (na Androidzie przez aplikację i na iOS/iPadOS przez przeglądarkę Safari), czy nawet na smart TV (aplikacje na Android TV/Google TV, LG webOS i Samsung Tizen).

Biblioteka gier zgodnych z Nvidia GeForce Now wciąż się prężnie rozrasta / Foto: Nvidia



Do wyboru są plany bezpłatny, Priority (49 złotych na miesiąc) i RTX 3080 (81,67 złotych na miesiąc). Taryfy różnią się maksymalną długością jednej sesji i maksymalną jakością obrazu oraz dostępną mocą obliczeniową zdalnego komputera.



Zobacz również: GTA, śnieg, ciężarówka Coli, czołgi, miotacz płomieni i Mikołaj. Genialny teledysk Klocucha



Źródło i foto: Nvidia / własne Do wyboru są plany bezpłatny, Priority (49 złotych na miesiąc) i RTX 3080 (81,67 złotych na miesiąc). Taryfy różnią się maksymalną długością jednej sesji i maksymalną jakością obrazu oraz dostępną mocą obliczeniową zdalnego komputera.Źródło i foto: Nvidia / własne

Świetna funkcja też na Ubisoft Connect.