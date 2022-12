IPN tworzy kolejną patriotyczną grę. Solidarność w roli głównej

Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala.

Szybowcowa '87 to nowa gra od Instytutu Pamięci Narodowej

Tytuł aplikacji „Szybowcowa ‘87” nawiązuje do adresu, przy którym znajdował się przekazany na rzecz „Solidarności Walczącej” lokal należący do Marka Petrusewicza - pierwszego polskiego rekordzisty świata w pływaniu na 100 m, olimpijczyka i srebrnego medalisty Mistrzostw Europy. Numer ‘87 odwołuje się do krytycznego roku 1987 r., kiedy został aresztowany Kornel Morawiecki, przewodniczący „Solidarności Walczącej”.

Instytut Pamięci Narodowej (IPN) już wkróce udostępni kolejną grę charakteryzującą się motywami patriotycznymi. Szybowcowa '87 będzie produktem przeznaczonym na komputery osobiste i wykorzystującym technologię wirtualnej rzeczywistości. Nie poznaliśmy daty premiery, lecz dowiedzieliśmy się za to, że tytuł zostanie udostępniony zupełnie za darmo. Czego dokładnie należy się spodziewać?W połowie listopada zorganizowano wydarzenie Przystanek Historia IPN, podczas którego ponad pół tysiąca dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół miało możliwość zagrania w nadchodzącą produkcję dzięki przygotowanemu sprzętowi VR. Mogli dzięki temu przenieść się w czasie do końcówki lat 80. XX wieku, kiedy to rozgrywa się akcja pozycji. Została ona opracowana przez Biura Nowych Technologii IPN, natomiast za kwestie deweloperskie odpowiada warszawskie studio Pictureworks.Jak się okazuje, grajuż wkrótce zostanie udostępniona szerszej publiczności - karta produktu pojawiła się bowiem na platformie Steam . Zagramy w nią wyłącznie na komputerach osobistych i co najważniejsze - zupełnie za darmo. Wymogiem okażą się rzecz jasna gogle rozszerzonej rzeczywistości, jest to tytuł tworzony z myślą o VR. Ma to sprawić, by eksploracja przygotowanych lokacji działała jeszcze mocniej na wyobraźnię użytkowników.Mowa tu bowiem o wrzuceniu graczy do mieszkania znajdującego się na wrocławskim Gądowie, gdzie niegdyś mieściła się tajna drukarnia Solidarności. Znajdziemy tam nie tylko specyficzne umeblowanie, ale również tajne dokumenty (oczywiście odpowiednio zmodyfikowane przez IPN). Poza tym otrzymamy, obejrzenia kultowego Dziennika Telewizyjnego czy nawet stworzenia kopii niepodległościowej prasy.Oficjalny opis tytułu brzmi następująco:Jeśli zaś chodzi o, to IPN sugeruje wyposażenie się w procesor i7-11700K, 16 GB RAM, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060 oraz zestaw wirtualnej rzeczywistości Oculus Rift lub Oculus Quest 2. Jak już wspomniałem wcześniej, data debiutu gry nie jest do końca znana.Rzecz jasna to nie pierwszy gamingowy projekt IPN. W kwietniu 2022 roku doczekaliśmy się premiery Gry Szyfrów - produkcji również dostępnej za darmo na Steam. Spotkała się ona z bardzo dobrym przyjęciem społeczności, więc nic dziwnego, że rządowy organ zdecydował się na podjęcie prac nad kolejnym tego typu przedsięwzięciem.Źródło: IPN, Steam