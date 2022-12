Epic Games dziś rozdaje Costume Quest 2. Jutro szykuje się przełom i ciekawsza pozycja

Dziś Epic Games Store znów nie dostarczyło nam czegoś mocno interesującego. Do tej pory przez trzy dni otrzymujemy powtórki ciekawych, choć niezależnych gier lub kolejne niezależne dobrze oceniane, ale realnie nieprzesadnie rozchwytywane produkcje. Na szczęście już jutro będziemy mieli lekkie przełamanie. A przynajmniej na to się zapowiada, choć to tylko spekulacje wyciągnięte na bazie pewnej grafiki.



Przeżyj fantastyczną halloweenową przygodę w Costume Quest 2 za darmo w Epic Games Store

Druga część nietypowej gry RPG, w której sterujemy grupką nastolatków przebierających się w różne stroje postaci ze świata fantasy, sci-fi czy superhero. W mieście podczas Halloween spotkamy przeciwników z najróżniejszych uniwersów i przeżyjemy rozbudowaną przygodę. Całość mono podlano humorem w stylu studia Double Fine odpowiedzialnego za tę produkcję. Mimo wszystkich recenzji o statusie "bardzo pozytywnych" na Steam, gra ma już 8 lat i jest epicową powtórką. Swojego czasu mogliśmy odebrać obie części Costume Quest na Epic Games Store.





Grę możemy odebrać tradycyjnie wchodząc na jej kartę produktu w tym miejscu. Logujemy się na swój profil Epic Games Store, aktywujemy przycisk "Pobierz" i przeklikujemy kilka kolejnych ekranów. Możemy też poszukać jej w dziale sklepu launchera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy). Trzeba to zrobić do niedzieli 18 grudnia o godzinie 17:00. Po tym czasie promocyjna oferta będzie zmieniona.



Masz ochotę na coś znacznie ciekawszego? Już jutro najpewniej odbierzemy eksploracyjną grę Sable

Oficjalnie nie wiadomo na jaką, ale społeczność internautów już zdaje się rozszyfrowała skąd pochodzi element umieszczony na grafice zapowiedzi jutrzejszej "tajemniczej gry". Rogata głowa przypomina maskę noszoną przez główną bohaterkę eksploracyjnej gry przygodowej Sable.





Jutrzejsza "tajemnicza gra" to prawdopodobnie Sable / Foto: Epic Games Store



Możecie kojarzyć ją z pustynnych klimatów wypełnionych tajemniczymi budowlami, lewitującego jednoosobowego śmigacza nieco podobnego nie niektórych pojazdów tego typu z Gwiezdnych Wojen czy pięknego specyficznego stylu przypominającego ręcznie rysowane komiksy o pastelowych barwach. Nie jest to wielki hit AAA, ale gra Sable nie była jeszcze rozdawana przez Epic Games Store i jest niezależną całkiem nową pozycją wydaną jesienią 2021 roku, o której było stosunkowo głośno. Oczywiście to tylko poszlaka, ale jak na razie domniemania o dwóch poprzednich produkcjach sprawdziły się bezbłędnie.



Źródło i foto: Epic Games Store / własne

