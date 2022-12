Kolejne darmowe gry od Epic Games Store i GOG. W te święta rozdają je aż dwa launchery

Kolejny dzień specjalnej świąteczno-noworocznej promocji z codziennymi nowymi grami na Epic Games Store, to nie jedyne rozdawnictwo. Podobna akcja (choć nie dosłownie z następnymi ofertami każdego dnia, a co kilka dni) jest organizowana też przez polski GOG i właśnie dziś otrzymaliśmy nową pozycję. W tym roku dzieje się więcej niż pod koniec 2021. W końcu wtedy GOG nie wszedł na tak dużym poziomie w rozdawanie gier jak obecnie. Z drugiej strony dostawaliśmy wtedy od Epic Games Store lepsze pozycje. A przynajmniej te rozdawane przez pierwsze dni jeszcze nie są zbyt spektakularne.



Wyścigi w stylu retro w Horizon Chase Turbo za darmo w Epic Games Store

Ścigałka została wydana kilka lat temu, ale Horizon Chase Turbo mimo młodego wieku i grafiki 3D, jest w pełni przesiąknięty klimatem oraz mechaniką działania (zbieranie nitro, spychanie na pobocze, model jazdy arcade, specyficzne zakręty) znaną z klasycznych gier wyścigowych lat ’80 i ’90 jak np. Lotus, Rush czy Out Run. Wśród dostępnych aut znajdziemy właśnie głównie supersamochody z przełomu lat ’80 i ’90, a w zasadzie ich odpowiedniki (nie ma licencji na używanie prawdziwych maszyn). Dla fanów retrościgałek to obowiązkowa pozycja. Jest też jedno darmowe DLC. Jeśli od dawna śledzicie promocje na Epic Games Store, to możliwe że macie już Horizon Chase Turbo. Gra była już kiedyś rozdawana na tej platformie.





Jutrzejsza "tajemnicza gra" to prawdopodobnie Costume Quest lub Costume Quest 2 / Foto: Epic Games Store



Niezmierzony świat piratów, morskich potworów i skarbów w King of Seas za darmo na GOG

Pirackie klimaty z otwartym proceduralnie generowanym światem, w którym toczymy morskie bitwy i przejmujemy porty, handlujemy, szukamy skarbów i zaginionych wysp czy chociażby łowimy ryby. King of Seas można by nazwać grą RPG, ale nie sterujemy żadnymi postaciami, a całym własnym okrętem, więc to wyjątkowo nietypowe RPG. Co ważne nie mamy do czynienia z w pełni realistycznym światem, a uniwersum wypełnionym nadnaturalnymi mocami i stworzeniami, więc napotkamy też potwory morskie czy bóstwa.





W celu odebrania King of Seas, musicie udać się na główną stronę GOG i nieco niżej poszukać podłużnego poziomego banneru z tym tytułem (ewentualnie na głównej stronie launchera GOG Galaxy - pobierz z naszej bazy). Aktywacja przycisku podpisanego "Tak, odbierz grę" automatycznie zapisuje nas do newslettera GOG. Macie na to trzy dni do poniedziałku 19 grudnia o godzinie 15:00. Tego dnia powinniśmy otrzymać kolejną darmową grę od GOG. Tak samo jak jeszcze 23 grudnia w piątek, 27 grudnia we wtorek oraz 30 grudnia w piątek. Na obu serwisach możecie też skorzystać ze świąteczno-noworocznych wyprzedaży z wieloma mocno przecenionymi grami, a na Epic Games Store także dodatkowo ze specjalnymi kuponami zniżkowymi.



Szukajcie takiego banneru na stronie GOG lub w launcherze GOG Galaxy / Foto: GOG



Źródło i foto: Epic Games Store / GOG / własne

