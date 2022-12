Święta na Epic Games Store już się zaczęły! Pierwsza darmówka, wyprzedaż i kupony

Wielka akcja rozdawnicza Epic Games Store na Boże Narodzenie i Nowy Rok już się rozpoczęła. Codziennie będziemy dostawali jedną grę za darmo i to aż do końca roku (czy prawie do końca, bo finalna pozycja ukaże się lekko wcześniej). Poza tym platforma rozpoczęła Świąteczną Wyprzedaż ze Świątecznymi Kuponami jeszcze bardziej obniżającymi ceny gier. Zapowiada się dużo atrakcji.



Sympatyczny i świetnie oceniany tower defense Bloons TD 6 na początek świątecznego rozdawnictwa Epic Games Store

Można było się spodziewać, że początek Świątecznej Wyprzedaży i specjalnego cyklu z codziennie rozdawanymi grami, odbędzie się z większą pompą jakimś naprawdę dużym tytułem. Epic Games Store pierwszego dnia oferuje nam Bloons TD 6. To bardzo sympatyczny tower defense od Ninja Kiwi o przytłaczająco pozytywnych ocenach na Steam. Jako małpy próbujemy nie przepuścić przez trasę nawet jednego balonu czy sterowca. Jednak jest jeden problem. Mimo regularnej ceny na normalnym poziomie nawet całkiem dużych lekko starszych produkcji (49 złotych, za które możemy kupić nie raz naprawdę niezłe pozycje), to tak naprawdę tytuł w dużej mierze wyglądający jak gra mobilna, a nie pełnoprawna na PC. W sumie nawet ma wersje właśnie na Android i iOS.





Bloons TD 6 możecie odebrać wchodząc na kartę produktu (w tym miejscu) i po zalogowaniu się na własne konto, klikając na przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, Bloons TD 6 będzie przypisane na zawsze do naszego profilu Epic Games Store. Zamiast tego, możecie też poszukać omawianej gry w dziale sklepu launchera Epic Games Store (pobierz z naszej bazy).





Już jutro kolejna "tajemnicza gra" / Foto: Epic Games Store



Macie na to czas do jutra w piątek 16 grudnia do godziny 17:00. Po tym momencie Epic Games Store rozda kolejną tajemniczą grę i tak aż do końca akcji 5 stycznia. A właściwie nieco wcześniej, bo ostatnia produkcja będzie oferowana przez tydzień. Łącznie mamy otrzymać 15 gier przez kolejne 15 dni (w zasadzie 14, w końcu już zaliczyliśmy Bloons TD 6 pierwszej doby). W tym roku przynajmniej na razie nie znalazłem żadnych przecieków, ale ciekawe, czy w trakcie akcji ktoś nie opublikuje jakiejś nieoficjalnej listy z harmonogramem świąteczno-noworocznego rozdawnictwa Epic Games.



Świąteczna Wyprzedaż Epic Games Store z dużymi obniżkami i kuponami jeszcze mocniej ucinającymi cenę

Wraz z akcją codziennej prezentacji gier za darmo, rozpoczyna się też Świąteczna Wyprzedaż w Epic Games Store, która będzie trwać również do 5 stycznia do godziny 17:00. Znajdziemy w niej oferty z obniżkami cen aż do 75 proc. Jednak to nie koniec okazji. Epic Games Store rozdaje też kupony obniżające już i tak wyprzedażowe ceny gier o dodatkowe 25 proc. Co ciekawe kupon włącza się do koszyka automatycznie (nie trzeba go dodatkowo odbierać) i aktywuje się na wszystkie obecne w nim gry, które spełniają wymogi.



Kupony powinny aktywować się automatycznie / Foto: Epic Games Store



A są w zasadzie tylko dwa. Musimy wybierać pełne edycje gier, a nie preordery czy dodatki. Co więcej ich finalna cena (uwzględniając świąteczną obniżkę) nie powinna być niższa niż 59,99 złotych. Dzięki temu przykładowo za grę wartą 59,99 złotych zapłacimy tylko 44,99 złotych, a zamiast takiej za 100 złotych, dokładnie 75 złotych.



