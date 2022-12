Z Brawl Stars zniknęły lootboxy. Gracze zamiast świętować wściekają się

Znak czasów.

Lootboxy zniknęły z Brawl Stars. Gracze rozczarowani

"Koniec z prawdopodobieństwem, koniec z losowymi nagrodami i koniec zgadywania, kiedy odblokujesz bohaterów"

Co dalej z Brawl Stars?

"różnymi, deterministycznymi nagrodami, z których będą nowościami"

Konsumentów można przyzwyczaić do naprawdę wielu antykonsumenckich praktyk, a ci z czasem po prostu machną na nie ręką. Ba, niektórzy będą zaciekle bronić wielkich korporacji. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Platformy dystrybucji cyfrowej takie jak Steam wcale nie sprzedają gier a usługę ich użyczenia, marki takie jak Mercedes BMW każą płacić konsumentom dwa razy za te same funkcje w samochodach, a niemal powszechną praktyką stał się brak ładowarki w opakowaniu ze smartfonem . Podobną kością niezgody były kiedyś lootboxy w grach. A teraz? A teraz gracze są oburzeni, gdy się je wycofuje. W Belgii i Holandii lootboxy w grach są zakazane i traktowane jako hazard. Podobne prawo chcą wprowadzić Niemcy Wielka Brytania . Jeszcze kilka lat temu gracze byli wściekli, gdy rozpoczynała się moda na skrzynki z kosmetyczną zawartością w grach, dostępne za prawdziwe pieniądze. Miłośnicy wirtualnej rozgrywki wkurzali się, że przecież zapłacili już za grę, a dodatkowa zawartość do niej powinna być dodawana w formie aktualizacji. Teraz lootboxy są czymś pożądanym, o czym niespodziewanie przekonali się twórcy darmowej gry Brawl Stars W czasach, gdy niemal każda gra jest monetyzowana do granic absurdu i zachęca graczy do wydawania ogromnych pieniędzy, Brawl Stars postanowiło podążyć inną drogą. Z produkcji usunięto całkowicie skrzynki z łupami i wszystkie losowe nagrody z gry. Powód? Te nie podobają się rządom coraz większej liczby krajów i stają się problematyczne, przez co mogą stać się wkrótce reliktem przeszłości. Gracze Brawl Stars nie są jednak powszechnie zadowoleni z ich usunięcia.– powiedział główny projektant gry, Frank Keienburg, w wideo Supercell Brawl Talk.W komentarzach do filmu Brawl Talk gracze domagają się powrotu lootboxów do Brawl Stars.W ramach aktualizacji wszystkie nieodebrane skrzynki zostały automatycznie otwarte, a wszystkie nagrody zostały przyznane graczom. Keienburg i Supercell twierdzą, że wszystkie nagrody – w tym przepustki bojowe – zostaną zastąpioneDlaczego graczom nie spodobało się usunięcie skrzynek z losową zawartością? Ekscytacja towarzysząca otwieraniu lootboxów w grze często przezwycięża frustrację towarzyszącą rozgrywce. Tak jest z Brawl Stars, ale wcześniej było m.in. z Overwatch 2 . Tam również usunięto skrzynki z łupami, co nie spodobało się sporej rzeszy grających.Nie mam wątpliwości, że twórcy gier znajdą nowy sposób zarabiania na graczach. Może jeszcze gorszy.Źródło: Brawl Stars