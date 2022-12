Samochody Tesli z oficjalnym wsparciem Steam. Zagrasz jak na Steam Decku

Tesla wprowadziła już bardzo dawno zapowiadaną specyficzną aktualizację dla oprogramowania swoich samochodów. W końcu umożliwia jeszcze szersze spektrum grania właśnie na samochodzie, czy może raczej komputerze pokładowym auta. System jest oparty na Linuxie i od teraz może uruchamiać launcher Steam i wiele zgodnych z nim gier. Czy chodzi tylko o te na Linuxa? Nie. Mechanizm działania to ten sam, który jest wykorzystywany przez Steam Deck.



Auta Tesli pełnoprawnymi maszynami do grania w tytuły z launchera Steam

Nowość jest elementem świątecznej aktualizacji Tesli o numerze 2022.44.25.1. Co ważne nie została udostępniona dla wszystkich pojazdów firmy Elona Muska, a tylko dla nowych wersji wysokiej klasy Tesli Model S i Tesli Model X z 2022 roku, które mają 16 GB pamięci RAM. Elon Musk obiecywał kompatybilność także ze starszymi modelami, więc jest pewna szansa, że lista będzie poszerzona nie tylko o przyszłe nowsze samochody. Usługa to w zasadzie ten sam Proton obecny na Steam Decku. Niejako emuluje windowsowe gry na SteamOS, czyli w zasadzie zmodyfikowanym Arch Linuxie.



Steam is here—bringing thousands of games to new Model S & X vehicles pic.twitter.com/PDzjtefv7A — Tesla (@Tesla) December 13, 2022

Obecnie na liście pełnej zgodności jest ponad 6 tysięcy tytułów, w tym nowsze i starsze hity czy polskie produkcje CD Projekt RED jak Cyberpunk 2077 zaprezentowany na materiale promocyjnym Tesli albo Wiedźmin 3: Dziki Gon. Wrażenia z rozgrywki będą jednak inne niż na Steam Decku z racji odmiennego ekranu (2200 x 1300 px i 17 cali zamiast 1280 x 800 px i 7 cali) oraz układu APU AMD Ryzen Tesla o mocy obliczeniowej 10 teraflopów. Do obsługi gier można skorzystać z gampadów Bluetooth, ale też myszki i klawiatury. Działa też synchronizacja zapisów gry w chmurze Steam tak jak na komputerach i Steam Decku oraz Nvidia GeForce Now.



Źródło i foto: Tesla / arstechnica

Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3 i masa innych gier.