Wiedźmin 3 otrzymał next-genową aktualizację. Co dokładnie zmienia?

W środku nocy zadebiutowała ogromnych rozmiarów aktualizacja do Wiedźmina 3, która przede wszystkim dostosowuje tytuł do konsol nowej generacji. Gracze spodziewać się mogą licznych usprawnień graficznych, implementacji uznanych modyfikacji, wielu poprawek oraz funkcji do tej pory nie występujących w oryginale. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu nieco bliżej.



Next-genowy Wiedźmin 3 właśnie wyruszył na szlak

Nie da się ukryć, że deweloperzy z CD PROJEKT RED przyłożyli się do next-genowego update’u – przynajmniej takie wnioski można wysnuć po dowiedzeniu się, iż wprowadza on coś więcej niż tylko tekstury w wyższej rozdzielczości. Na szczęście długi czas oczekiwania dobiegł końca i zainteresowane osoby mogą już testować nowości zupełnie za darmo, zarówno na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Na co dokładnie należy się przygotować?



Dla osób zadających takie pytanie postanowiono przygotować nawet specjalne kompendium, które zawiera szereg przydatnych informacji – zarówno o patchu, jak i samej grze. Next-genowa odsłona obsługa nowoczesnych technologii. Teraz w produkcji znajdziemy m.in. globalną iluminację (realistyczne oświetlenie), okluzję otoczenia (efektywne cieniowanie powierzchni), AMD Fidelity FX Super Resolution (lepsza wydajność i więcej FPS-ów przy wyższej rozdzielczości), realistyczne oświetlenie cieni, NVIDIA DLSS 3 (zwiększenie wydajności wykorzystujące możliwości sztucznej inteligencji), a także realistyczne odbicia.



Next-genowa aktualizacja to również integracja ze świetnymi modyfikacjami stworzonymi przez społeczność. CD PROJEKT RED wyróżnia cztery projekty – World Map Fixes (identyfikacja i niwelowanie różnic między światem gry a mapą), Nitpicker’s Patch (naprawa zastałych błędów wizualnych, także tych dotyczących obiektów wewnątrz budynków), The Witcher 3 HD Reworked Project (zwiększenie liczby detali tekstur w grze), FCR3 – Immersion and Gameplay Tweaks (pogłębienie immersji, modyfikacja niektórych umiejętności oraz właściwości wybranych przedmiotów) oraz HD Monsters Reworked Mod (ulepszenie ponad 1000 tekstur związanych z modelami potworów w grze).



Nie można także zapominać o usprawnieniach zaimplementowanych bezpośrednio przez deweloperów. Tu należy przygotować się na szybsze rzucanie znaków, nowe ustawienia kamery, dynamiczny tryb dla interfejsu gry, nowy wygląd mapy, usprawnienie modeli postaci oraz środowiska (nowe tła górskie, zjawiska pogodowe i wprowadzenie bardziej zaawansowanych modeli architektonicznych). Poza tym poprawiono wiele błędów związanych z zadaniami, zmniejszono ilość obrażeń otrzymywanych podczas upadku, wdrożono automatyczne zbieranie roślin i trzy tryby poruszania się postaci. Znajdziemy również alternatywny tryb biegu oraz usprawnienia koła szybkiego wyboru. Oczywiście pojawiły się również zadania i przedmioty związane z serialem od Netflixa.



Co ciekawe, zmian jest nieco więcej, lecz deweloperzy celowo informują wyłącznie o tych znaczących. Nie chcą bowiem, by next-genowa aktualizacja była uznawana za coś większego niż jest w rzeczywistości. Producenci zachęcają więc do odkrywania zmian na nowo i eksploracji wiedźmińskiego świata po raz kolejny.



Warto zaznaczyć, że aktualizację znajdziecie również na konsolach poprzedniej generacji – PlayStation 4 i Xbox One. Tutaj rzecz jasna nie można liczyć na usprawnienia graficzne, lecz i tak zdecydowano się na udostępnienie sporej ilości zmian. W przyszłości mamy doczekać się również debiutu patcha na Nintendo Switch.



