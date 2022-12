Zawiodłeś się na grudniowej ofercie Amazon Prime Gaming? Będą dodatkowe gry na święta!

Grudniowa paczka gier oferowana bez dodatkowych kosztów dla wszystkich abonentów Amazon Prime Gaming mogła być pewnym zawodem. Otrzymaliśmy co prawda aż 8 pozycji, ale tak naprawdę tylko jedna była bezsprzecznie znaną grą AAA, ale i tak klasyczną z końca poprzedniego wieku. Poza Quake w formie kopii na Epic Games Store, w pakiecie znalazł się Spinch, Desert Child, Brothers: A Tale of Two Sons, Banners od Ruin, Rose Riddle 2: Werewolf Shadow, The Amazing American Cirus oraz Doors: Paradox. W zasadzie tylko jedna z tych mniejszych gier jest bardziej znana. Jak widać mógł pozostać pewien niedosyt. Ale na szczęście nie będzie trzeba czekać aż do nowego miesiąca na kolejny rzut gier, bo jeszcze w grudniu czeka nas kolejna specjalna paczka ciekawych produkcji.



Świąteczna paczka Prime Gaming z Dishonored 2 i klasykami jest nawet lepsza od zwykłej grudniowej

Przez krótki okres w dniach od 27 grudnia do 3 stycznia, będzie można odebrać wybór tytułów przygotowanych z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Co ciekawe jest ich więcej niż w przypadku regularnej oferty grudniowej, bo aż 10 (a nawet 33, ale wyjaśnię to nieco później). Największym hitem świątecznego rzutu można określić pierwszoosobową skradankę w steampunkowo-wiktoriańskim klimacie - Dishonored 2. Będą też trzy świetne części klasycznego Metal Sluga, a dokładnie Metal Slug, Metal Slug X i Metal Slug 3. To znany początkowo z automatów arcade cykl dwuwymiarowych strzelanek (sidescrollowych shoot’em-upów) o ogromnej grywalności.





Regularna oferta z grudnia jest chyba mniej ciekawa niż specjalna świąteczna / Foto: Amazon Prime Gaming



Na liście jest też piąta część serii arcadeowych bijatyk retro Real Bout Fatal Fury, kolejna bijatyka z grafiką 2D o tytule The King of Fighters 2003, przedstawiciele tego samego gatunku w postaci The Last Blade oraz The Last Blade 2, stary arcadeowy scroll shooter Twinkle Star Sprites oraz wydana zbiorczo w ostatnich latach kolekcja klasycznych gier firmy SNK. W SNK 40th Anniversary Collection znajdziemy platformówki, strzelanki czy bijatyki, łącznie aż 24 tytuły.



Wciąż nie masz Prime Gaming w ramach Amazon Prime? Koncern dalej oferuje abonament w niskiej cenie

Jeśli jeszcze nie macie abonamentu Amazon Prime Gaming, to najbardziej opłaca się zaopatrzyć w niego jako część rocznej subskrypcji pakietu Amazon Prime. Płacąc 49 złotych za rok (a nawet 13 miesięcy, bo pierwszy jest bezpłatnym trialem), wychodzi nam jedynie 4,08 złote na miesiąc lub 3,77 złote biorąc pod uwagę też gratisowe 30 dni. Poza regularnie otrzymywanymi kopiami gier w ramach Amazon Prime Gaming, subskrypcja obejmuje też dostęp do platformy VOD koncernu, czyli Amazon Prime Video oraz specjalne promocyjne oferty w sklepie Amazon tylko dla abonentów, a nawet bezpłatne wysyłki dla dużej części towarów.



