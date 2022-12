Odnaleziono zaginioną grę z Michaelem Jacksonem

Ktoś sprzedawał ją na pchlim targu.

Michael Jackson jako pilot i nawigator w zaginionej grze

Na pchlim targu odnaleziono dosyć niecodzienny przedmiot, który zapewne kojarzy obecnie wyłącznie garstka osób na świecie. Mowa bowiem o nagraniach z udziałem Michaela Jacksona, który wcielił się w rolę nawigatora w produkcji Scramble Training. Kaseta zawierająca szereg niezwykle rzadkich nagrań została dostrzeżona na jednym z pchlich targów.Historia jest pełna przypadków odnalezienia przedmiotów teoretycznie zaginionych lub uchodzących za nieistniejące. Rynek gier wideo nie jest wyjątkiem od reguły – dosyć często możemy usłyszeć o tytułach/konsolach odkrytych po wielu latach. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi przy okazji prozaicznych wydarzeń jak np. wyprzedaże garażowe czy sprzątanie strychu.Podobne zdarzenie miało miejsce nie tak dawno na pchlim targu. Ben Bizley, kolekcjoner pochodzący z Anglii, dostrzegł tam stanowisko z przedmiotami należącymi niegdyś do zmarłego już pracownika SEGI. W oczy rzuciła mu się oryginalna kaseta zawierająca wszystkie najważniejsze. Do tej pory zmagania Michaela Jacksona w roli pilota i nawigatora znane były wyłącznie z archiwalnych materiałów charakteryzujących się skrajnie niską jakością. Teraz sytuacja się nieco zmieniła.Okej, ale o czym w ogóle mówimy? Scramble Training to tytuł wyprodukowany w 1993 roku na potrzeby urządzenia SEGA AS-1 będącego symulatorem podróży kosmicznych. Futurystycznie wyglądający sprzęt został– to tam artysta dawał pokaz swoim niekoniecznie najlepszym umiejętnościom aktorskim. Przez bardzo długi czas projekt był zapomniany i praktycznie martwy w przestrzeni publicznej.Na szczęście odnalezioną– co nie należało jednak do najłatwiejszych zadań. Po drodze napotkano sporo problemów, lecz finalnie całość nagrań opublikowano na portalu YouTube. Teraz każdy zainteresowany może dowiedzieć się nieco więcej na temat jednej z wielu „zaginionych” produkcji.