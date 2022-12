Zimowa Wyprzedaż gier na GOG i start świątecznego cyklu rozdawania z Ghost of a Tale

Pojutrze zaczyna się specjalny cykl rozdawniczy w ramach świąteczno-noworocznego okresu promocji na platformie Epic Games Store. Będziemy mogli aż do końca roku zaopatrzyć się za darmo w jedną grę każdego dnia, więc trafi do nas kilkanaście pozycji. Wraz ze wspominaną akcją, Epic Games Store rozpocznie też zimową wyprzedaż z obniżkami gier i kuponami. Okazuje się, że polska platforma GOG ma podobne plany, choć nie aż z codziennie nowymi tytułami.



Odbierz Ghost of a Tale na GOG i wciel się w średniowiecznego mysiego mistrela

Na początek GOG rozdaje grę action-RPG o tytule Ghost of a Tale, w której świecie inspirowanym średniowieczem, zamiast ludzi występują różne zwierzęta. Nasz bohater Tilo jest minstrelem, ale jako niewielka mysz nie ma wielkich umiejętności w walce. W wielu przypadkach jego wrogowie są dużo więksi, więc raczej stawia na skradanie się oraz swoją zwinność i spryt. Czasem jednak nie unikniemy potyczki. Gra stawia też na rozmowy i to nie tylko z postaciami neutralnymi czy sprzymierzeńcami, ale i wrogami.





Jeśli chcecie zdobyć za darmo Ghost of a Tale, to musicie wejść na główną stronę platformy GOG i znaleźć banner z napisem "Giveaway: Odbierz Ghost of a Tale i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!", po czym nacisnąć na przycisk opisany jako "Tak, odbierz grę". Jeśli nie jesteście subskrybentami newslettera GOG, to skorzystanie z promocji automatycznie zapisze was do mailingu. Oczywiście możecie go zaraz anulować, jeśli by wam bardzo przeszkadzał. Alternatywnie banneru możecie poszukać też w dziale sklepu launchera GOG Galaxy (pobierz z naszej bazy). Na odebranie gry macie czas do 15 grudnia do godziny 15:00.





Po aktywacji przycisku na bannerze, gra automatycznie dopisze się do waszego profilu GOG / Foto: zrzut ekrany z GOG



GOG niczym Epic Games Store rozda wiele gier podczas Zimowej Wyprzedaży aż do końca roku

To tylko pierwsza z gier rozdawanych przez należącą do Grupy CD Projekt polską platformę GOG. Niestety nie wiadomo ile dokładnie produkcji znajdzie się jeszcze w formie giveawaya do końca Zimowej Wyprzedaży. GOG zamiast przez dobę, oferuje każdy tytuł przez trzy dni, więc licząc czas do 2 stycznia (wtedy kończy się wyprzedaż), w najlepszym razie czeka nas łącznie 7 gier, czyli jeszcze 6 kolejnych. Jednak nie można wykluczyć, że będą jakieś dni z rozdawniczą pauzą czy tego, że darmowe oferty zwyczajnie skończą się przed zwieńczeniem Zimowej Wyprzedaży GOG.



Wielka Zimowa Wyprzedaż GOG trwa od 12 grudnia do 2 stycznia / Foto: GOG



Jeżeli jesteście nią zainteresowani, to w dniach od 12 grudnia do 2 stycznia, GOG uruchomia obniżki cen ponad 4400 produkcji nawet o 95 proc. Znajdziemy też różne specjalne paczki (a właściwie kolekcje) gier, premiery, konkursy oraz quizy.



Źródło i foto: GOG / własne

