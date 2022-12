Polskie studio tańca wydało grę na Game Boya. Możesz być jej bohaterem

Nietuzinkowa sprawa.

to przenośna konsolka do gier sprzedawana od 1989 roku w Japonii i od 1994 roku w Polsce. Handheld osiągnął status urządzenia kultowego i nie trzeba przedstawiać go absolutnie nikomu, kto wychował się w latach 90' ubiegłego wieku w Polsce. Naturalnie sprzęt ten jest od dawna pozbawiony oficjalnego wsparcia Nintendo i teoretycznie nie są nań wydawane żadne gry. Teoretycznie, bo od czasu do czasu jakiś programista-zapaleniec postanowi puścić wodze fantazji i napisać coś z myślą o tej platformie. Właśnie to zrobiło polskie studio tańca. To nietuzinkowa forma promocja.Lubię takie dziwne, nietypowe projekty i założę się, że u niektórych z Was też wzbudzi on zainteresowanie. Skoro bowiem studio tańca zdecydowało się już na wydanie gry, co samo już w sobie jest... intrygujące, to dlaczego wybrało akurat taką platformę? Nie wiem. Być może dlatego, że stworzono ją w technice pixel-art, która do Game Boya pasuje jak ulał. Produkcja działa na emulatorze, przez co w przeglądarkę może zagrać w nią każdy, ale... istnieją też fizyczne kartridże z grą!Gra o Baila Studio Tańca w Tarnowie, wydana na ponad już 30-letnią konsolkę Nintendo, pozwala graczom udać się na wirtualną wędrówkę po Tarnowie. Na ulicach miasta można spotkać instruktorów studia, rozdających questy, czyli zadania do wykonania. Zadaniem grających jest - a jakże - realizacja poleceń NPC-ów.Osoby, które opublikują na Facebooku zdjęcie z ekranem końcowym gry i hastagiem #gramwbaila mogą wygrać własną kopię gry na prawdziwym kartridżu do Game Boya, w którym... będą głównym bohaterem gry.W Baila Studio Tańca zagracie pod tym adresem . Grę da się odpalić na smartfonach z Androidem i iOS, choć twórcy ostrzegają, że może nie wyświetlać się poprawnie na starszych modelach iPhone'ów.Darmowy ROM pobierzesz tutaj . Projekt na GBStudio w wersji 3.0.3 jest dostępny tu Źródło: Baila Studio