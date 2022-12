Wiedźmin 3 został najlepiej ocenianą grą 2022 roku. Jak to możliwe?

Wszystko za sprawą nowej aktualizacji.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna zbiera świetne opinie

Źródło: Metacritic

Wiedźmin 3 został właśnie najlepiej ocenianą grą kończącego się roku. Wszystko rzecz jasna z powodu zbliżającej się wielkimi krokami next-genowej aktualizacji. Przy okazji jej debiutu zdecydowano się wydać kultową produkcję raz jeszcze, tym razem jako „Edycję Kompletną” dla konsol nowej generacji. Dzięki temu zabiegowi zaczęto recenzować produkt raz jeszcze, co oczywiście należy uznać za dobry krok marketingowy.Już jutro (14.12) w ręce graczy trafi długo wyczekiwana aktualizacja do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon – poprawi ona przede wszystkim warstwę wizualną tytułu i usprawni szereg innych elementów. Użytkownicy mogą więc spodziewać się nie tylko wyższej rozdzielczości tekstur czy zmian w rozgrywce, ale także zupełnie nowej zawartości (m.in. inspirowanej serialem od Netflixa). Warto rzecz jasna przypomnieć, iż wszystko to zostanie udostępnioneChyba że nie posiadacie jeszcze Wiedźmina 3 oraz dodatków. Dla takich osób, która zawiera w sobie podstawową wersję gry, dwa rozszerzenia, darmowe DLC oraz wyżej wspomnianą aktualizację next-genową. Taki zestaw uznawany jest za zupełnie nowy produkt – dlatego też na wielu portalach pojawia się jako odrębny twór. Mowa tu chociażby o najpopularniejszym tego typu serwisie, czyli Metacritic Jeśli zajrzymy tam do sekcji „Najlepsze gry 2022 roku”, to na pierwszym miejscu ujrzymy Wiedźmina 3: Dziki Gon – Edycję Kompletną w wersji na konsolę PlayStation 5. Opinia kilkunastu recenzentów przełożyła się na, co automatycznie sprawia, iż tytuł od CD PROJEKT RED wyprzedził takie projekty jak Portal Companion Collection, Elden Ring czy Persona 5 Royale. Oczywiście należy podchodzić do tego z pewnym przymrużeniem oka.Wiedźmin 3 ma bowiem już swoje lata i– mamy tu po prostu do czynienia ze specyficzną klasyfikacją. Mimo wszystko obecność produkcji z 2015 roku w tego typu zestawieniu nie wygląda najgorzej i z pewnością stanowi intrygującą ciekawostkę. Przypominamy, że Edycji Kompletnej przecież nie ma jeszcze na rynku, pojawi się dopiero jutro.Na dniach doczekamy się więc sporej liczby recenzji bezpośrednio ze strony społeczności, która na darmową aktualizację czekała dosyć długo. Wszystko jednak wskazuje na to, iży – głównie za sprawą implementacji znacznie pokaźniejszej liczby nowości niż tylko podniesienie jakości tekstur czy obsługi next-genowych technologii.Pozostaje więc czekać na jutrzejszy debiut update’u i cieszyć się, że trzecia odsłona wiedźmińskiej trylogii znów znajduje się na podium.Źródło: Metacritic, wł.