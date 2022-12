W Vampire Survivors od teraz zagrasz na smartfonie. Za darmo

Popularny roguelite trafił na urządzenia mobilne.

Vampire Survivors – co to?

Vampire Survivors na Androidzie i iOS – pobierz za darmo

to gra, która w 2022 roku stała się niespodziewanym hitem platformy Steam (mimo że została wydana w roku 2021). Jej prosty design, dynamiczna rozgrywka i poziom trudności gwarantujący wyzwanie wciągnęły wielu graczy. Nic więc dziwnego, że Vampire Survivors było nominowane do kilku nagród w branży gier, a jedną nawet wygrało.Do niedawna w Vampire Survivors można było grać tylko na komputerach osobistych. Dopiero w listopadzie gra zadebiutowała na konsolach. Teraz dodatkowo jej deweloperzy postanowili bez zapowiedzi wydać ją na urządzeniach mobilnych. Vampire Survivors jest już dostępne w, skąd można pobrać je na urządzenia z systemem. To Ci dopiero niespodzianka.Vampire Survivors to oldschoolowa gra akcji z elementami, w której wcielamy się w dostępne postaci, po czym przenosimy na arenę, by stawiać czoła hordom przeciwników. Eliminując kolejnych wrogów, zdobywamy doświadczenie, levelujemy, ulepszamy bronie, pancerz i zdolności. Zdobywamy też złoto, które pozwala na rozwijanie statystyk i odblokowywanie kolejnych bohaterów.Celem gracza jest w Vampire Survivors przetrwać na arenie 30 minut. To zadanie tylko z pozoru proste, bowiem im dalej w las, tym mniej błędów jest nam wybaczanych, a hordy przeciwników stają się coraz potężniejsze.Co najlepsze, w Vampire Survivors można grać na urządzeniach mobilnych zupełnie(podczas gdy na PC jest grą płatną). Mobilna wersja gry, ale nie są one przesadnie nachalne. Gdy giniemy, możemy obejrzeć reklamę, by się wskrzesić i dodatkową reklamę, by zdobyć bonusowe złoto.Przy pierwszym uruchomieniu Vampire Survivors posiada interfejs w języku angielskim. Ustawienia pozwalają zmienić jednak język na polski. W Ustawieniach można też zmienić głośność dźwięku i muzyki, włączyć joystick ekranowy, zmienić orientację obrazu i nie tylko.Rzecz jasna, Vampire Survivors możesz pobrać na swój smartfon za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Android Police , fot. tyt. Steam