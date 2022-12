Fortnite podobno uzależnia niczym kokaina. Twórcy gry zostali pozwani

Rodzice graczy są wkurzeni na Epic Games.

Pozew zbiorowy oskarża Fortnite'a o uzależnianie dzieci

Fortnite stał się właśnie obiektem krytyki rodziców, którzy twierdzą, że gra jest silnie uzależniająca. Jej twórcy mają być świadomi obecności konkretnych mechanizmów i podobno wprowadzili je z premedytacją - tylko po to, by dzieci spędzały przy produkcji więcej czasu i wydawały pieniądze. Takie zarzuty można wyczytać w pozwie zbiorowym, który został właśnie oficjalnie upoważniony przez kanadyjski sąd. Uzależenienie od gier wideo zostało wpisane na listę chorób już w 2019 roku, co wywołało dosyć głośną dyskusję odnośnie mechanizmów wykorzystywanych w popularnych produkcjach. Nie jest bowiem zbyt wielką tajemnicą, że producenci i wydawcy mają na celu zarobienie jak największej ilości pieniędzy i chcą przyciągać sporo użytkowników na dłuższy czas. Trudno to osiągnąć bez odpowiedniej stymulacji - mowa tu chociażby o np. dźwiękach odtwarzanych po zdobyciu przedmiotu czy wygraniu rundy. Ludzie po prostu lubią czuć się wyróżnianiani i nagradzani.Obecność różnych funkcji czy ich odpowiednie wykreowanie może mieć negatywny skutek na niektóre osoby i właśnie to stało się podstawą pozwu zbiorowego złożonego przez rodziców graczy Fortnite . Pierwotny początek konfliktu datuje się już na 2019 rok, lecz dopiero teraz kanadyjski- dzięki temu mogą być podjęte jakiekolwiek kroki prawne przeciw firmie Epic Games.Według pozwu deweloper miał zatrudnić ekspertów, którzy. Ponadto studio ma nie informować nigdzie o "ryzyku i niebezpieczeństwach wiążących się z graniem w produkcję". Rodzice nie są również do końca zadowoleni przez organizację konkursów oferujących szansę na prawdziwy zarobek. Ma to być sposób utrzymania dzieci poprzez złożenie obietnicy "nagród i prestiżu".