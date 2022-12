Cyberpunk 2077: Widmo Wolności na nowym teaserze. Zapowiada się obiecująco

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności doczekał się drugiego już teasera. Krótka prezentacja nadchodzącego dodatku rzuca przede wszystkim światło na głównych protagonistów oraz przypomina o intrygującej zmianie konwencji fabularnej. Przypomniano także, iż debiut rozszerzenia nastąpi już w przyszłym roku.Ubiegłej nocy mieliśmy do czynienia z dosyć ważnym wydarzeniem dla branży gamingowej. Chodzi rzecz jasna o gali The Game Awards, podczas której wręczono nagrody najlepszym produkcjom debiutującym na przestrzeni 2022 roku (większość statuetek trafiło do Elden Ring). Zdecydowano się tam też zapowiedzieć kilka ciekawych projektów i jeszcze raz poinformować o tych już wcześniej ogłoszonych.Mowa tu chociażby o Cyberpunku 2077: Widmie Wolności , czyli pierwszym dużym rozszerzeniu do najnowszej produkcji od rodzimego studia CD PROJEKT RED. Deweloperzy postanowili ukazać światu kolejny materiał promocyjny, który co prawda nie mówi nic nowego na temat nadchodzącego rozszerzenia, ale chyba w odpowiedni sposób daje do zrozumienia, że gracze mają na co czekać.

Teaser przedstawia, który pomaga głównym bohaterom (V i Johnny Silverhand) w akcji szpiegowskiej. Tym samym przypomniano, iż dodatek skupi się właśnie na takich kwestiach, co będzie nieco odbiegać od tego, z czym mieliśmy do czynienia w podstawowej wersji gry.Ciekawostką jest natomiast to, że w rolę powyżej wspomnianego agenta wcieli się bardzo(grał w takich produkcjach jak np. Luther, Beasts of No Nation, American Gangster czy Legion samobójców). Taki obrót spraw jednak zbytnio nie dziwi, gdyż do promocji Cyberpunka 2077 zdążono zaangażować już szereg znanych osób. Dosyć głośno zrobiło się chociażby w momencie ogłoszenia, że jedną z audycji radiowych w dodatku poprowadzi Sasha Grey.Jeśli zaś chodzi o szczegóły rozszerzenia, to na ich omówienie zapewne jeszcze trochę sobie poczekamy. Nadal bowiem nie zdradzono dokładnej daty premiery Widma Wolności - wiadomo tylko bowiem, że pojawi się na rynku w 2023 roku. Wejdzie on też w skład wersji GOTY Cyberpunka 2077 , którą nie tak dawno zapowiedziano.Źródło: CD PROJEKT RED