Data premiery Diablo 4 ujawniona! Oto premierowy zwiastun

Ależ to się dobrze zapowiada.

Data premiery Diablo 4 ujawniona

Trailer Diablo 4

Nastąpił dzień, na który czekali wszyscy fani kultowej sagi Diablo. Data premiery Diablo 4 została ujawniona, a wraz z nią do sieci trafił najnowszy, trzymający w napięciu zwiastun produkcji Blizzarda. Dobre wieści są takie, że debiut Diablo 4 jest zapewne bliższy, niż wielu z Was się spodziewało.Diablo 4 zostanie udostępnione graczom 6 czerwca 2023 roku. Premierę gry poprzedzą publiczne testy beta, rozpoczynające się już za kilkanaście tygodni.Diablo IV ma stanowić swoiste odrodzenie serii i zmazywać plamę, jaką zdaniem wielu dała trzecia część sagi. Gracze mogą spodziewać się nowych klas postaci i wielu dobrze znanych mechanizmów gry, takich jak drzewka umiejętności rodem z D2. Otwarty świat Diablo 4 ma zapewniać większą głębię taktyczną, więcej aktywności i, co najważniejsze, rewelacyjną.Zwiastun Diablo IV jest szalenie klimatyczny. Uwagę zwracają nie tylko wizualia, ale też świetna muzyka. Nowa historia skupia się na walce z wygnaną Lilith, Córą Nienawiści, która wraca do Sanktuarium - występuje z resztą w krótkim filmie. Zobaczcie go koniecznie, warto.Zachęcam też do rzucenia okiem na udostępnione wcześniej materiały, prezentujące m.in. gameplay z Diablo 4.Z pewnością mamy na co czekać. Wiemy m.in, że Diablo 4 zaoferuje aż 150 przeróżnych podziemi, które będą generowane losowo. Każdy loch ma gwarantować "niepowtarzalne doświadczania" i być ogromny.Źródło: Blizzard