Za tydzień świąteczne rozdawnictwo Epic Games Store! A tymczasem Saints Row IV: Re-Elected

To już oficjalnie potwierdzone. Za tydzień rusza coroczna wielka świąteczno-noworoczna akcja rozdawnicza Epic Games Store (choć jej przebieg jest jak zawsze niewiadomy, no chyba, że zdajemy się na przecieki). Do tego czasu możemy odebrać bezpłatnie dwie pozycje, w tym jedną z segmentu AAA.



Saints Row IV: Re-Elected za darmo to absurdalne i humorystyczne GTA na sterydach

Jeśli jesteście fanami serii GTA, to zapewne słyszeliście też o Saint Row. Początkowo cykl miał być przeciwwagą dla GTA w bardzo podobnym stylu, ale finalnie wyewoluował do czegoś trochę na kształt mariażu GTA z Goat Simulator i innymi zupełnie odjechanymi produkcjami akcji. W tym przepełnionym absurdalnym humorem i fantastycznymi zdarzeniami tytule, musimy przeciwstawić się siłom kosmitów, którzy chcą najechać Ziemię. Jednak wrogi generał z obcej planety zamknął naszego głównego bohatera w symulacji miasta. Dzięki temu mamy dostęp do supermocy niczym bohater komiksów. Tak, to naprawdę absurdalna wariacja na temat GTA.







Wildcat Gun Machine, czyli izometryczna akcja bullet hell w świetnej ręcznie rysowanej oprawie

Produkcje akcji typu bullet hell zwykle kojarzą się z dość prostymi grami shoot'em up, gdzie przemierzamy statkiem kosmicznym planszę wciąż na prawo. Jednak Wildcat Gun Machine jest grą akcji z przemierzaniem lochów w rzucie izometrycznym, ale z mechanikami walki bullet hell. Do tego ma ciekawą estetykę z ręcznie rysowaną grafiką, mechami i… motywem kotów. Polecam zapoznać się z osadzonym poniżej humorystycznym kocim trailerem.





Odbierz dwie gry za darmo w Epic Games Store i przygotuj się na wielkie świąteczno-noworoczne rozdawanie

W zasadzie od początku niewiele zmieniło się w metodzie odbierania darmowych promocyjnych gier z Epic Games Store. Musicie wejść na ich karty produktów (pod tymi linkami dla Saints Row IV: Re-Elected oraz Wildcat Gun Machine), a po zalogowaniu się na swoje konto, aktywować przycisk z napisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych przeklikaniach okien, gry będą bezpłatnie na stałe dodane do waszego profilu na Epic Games Store. Dla każdej trzeba to zrobić niezależnie. Ewentualnie możecie poszukać ich w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).





Wy też nie możecie się już doczekać początku świąteczno-noworocznego cyklu prezentów od Epic Games? / Foto: Epic Games Store



Standardowo obecny rzut promocji trwa tydzień, więc produkcje takie jak Saints Row IV: Re-Elected oraz Wildcat Gun Machine, są dostępne do bezpłatnego pozyskania na Epicu tylko do godziny 17:00 w kolejny czwartek 15 grudnia. Po tym terminie Epic Games Store znów zaserwuje nam jak co roku specjalny cykl rozdawniczy z codziennie nowymi grami zupełnie za darmo. Nie wiadomo, jakie produkcje wejdą do swoistego growego kalendarza adwentowo-noworocznego, ale powinno być tak jak zwykle nieco hitów AAA, ale także mniejsze niezależne produkcje czy powtórki.



Źródło i foto: Epic Games Store / własne

