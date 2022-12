W ten weekend pograsz online bez aktywnej subskrypcji PS Plus

Darmowy weekend PS Plus zbliża się wielkimi krokami

Źródło: PlayStation

Posiadacze konsol PlayStation, którzy jeszcze nie mają dostępu do abonamentu PlayStation Plus będą mogli wypróbować jego funkcje online w swoich ulubionych grach już w nadchodzący weekend. Promocja rozpocznie się 10 grudnia i potrwa do niedzieli 11 grudnia, do godziny 23:59. Będą z niej mogli skorzystać wszyscy użytkownicy konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 bez aktywnego abonamentu PlayStation Plus.

