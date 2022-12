Zakaz gier z motywami LGBT został wprowadzony w Rosji

Próba odwiedzenia karty Life is Strange w Rosji na platformie Steam / Źródło: wł.

Na terenie Rosji wprowadzona została nowelizacja kontrowersyjnej ustawy. Mowa tu o rozszerzeniu zakazu promowania "propagandy LGBT" zarówno na gry wideo, filmy, jak i książki. Tym samym wiele popularnych tworów albo zniknie z tamtejszego kraju, albo możliwość ich promocji stanie się bardzo trudna. Co to dokładnie oznacza dla tamtejszych użytkowników?W ubiegłym miesiącu mieliśmy do czynieniem ze złożeniem projektu modernizacji ustawy zaostrzejącej przepisy odnośnie promocji "propagandy LGBT" . Sugerowane poprawki dotyczyły m.in. wprowadzenia zakazu udostępniania treści mogących potencjalnie wywołać chęć lub potrzebę dokonania korekty płci. Nie ma więc mowy o przyzwoleniu na obecność tytułów chociażby wskazujących na to, iż jakaś postać np. w grze jest transeksualna.Jak się okazuje,i nowelizacja ustawy (oryginalnie debiutującej w 2013 roku) właśnie weszła w życie. Nie do końca jest ona klarowna - głównie ze względu na nieco chaotyczną listę produktów objętych zakazem. Wiadomo jednak, że teraz o wiele trudniej będzie w Rosji znaleźć gry, filmy bądź książki przedstawiające LGBT w pozytywny sposób.Spytałem o całą sytuację mojego rosyjskiego przyjaciela i jak się okazuje - internetowe sklepy zostały zmuszone do częściowego zablokowania możliwości ręcznego wyszukiwania konkretnych tytułów objętych zakazem. Kontrowersyjne wyniki nie są więc wyświetlane - chodzi tu jednak głównie o filmy i książki, sporo gier można jeszcze nabyć bez problemu.Okej, ale co grozi osobie, która pomimo tego zdecyduje się na rozprowadzanie zakazanych dzieł? No coż, jeśli chodzi o indywidualne jednostki, co może na nie zostać nałożona kara grzywki w wysokości. Natomiast firmy zapłacą nieco więcej, bo. Raczej mało kto będzie chciał więc ryzykować utratą swojego majątku.W interesie rosyjskiego rządu nie jest jednak ucieranie nosa zwolennikom "propagandy LGBT", ale po prostu czysty zarobek. Tak przynajmniej rozumiemdla osób decydujących się na sprzedaż produktów poruszających temat np. homoseksualności.Sytuacja dotyka przede wszystkim zwykłych mieszkańców Rosji, którzy zostali właśnie odłączeni od kolejnego źródła rozrywki. Niestety.Źródło: PC Gamer