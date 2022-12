Rosyjscy esportowcy wystąpią na IEM 2023 w Katowicach! ESL komentuje

Internauci są zbulwersowani.

Rosjanie wystąpią na IEM 2023 w Katowicach

"Na chwilę obecną nie istnieje żadne lokalne prawo, które wskazywałoby, że jakakolwiek drużyna lub zawodnik nie może wjechać na teren Polski, a tym samym nie wziąć udziału w nadchodzącym turnieju w Katowicach"

"EFG [ESL FACEIT Group] działa w zgodzie z wszystkimi międzynarodowymi prawami i sankcjami, a my będziemy nadal monitorować i przekształcać nasze globalne i lokalne strategie biznesowe, aby to odzwierciedlić."

Przypadki godne wzmianki

19 września polski rząd ogłosił, że wprowadza w życie zakaz wydawania obywatelom rosyjskim wiz turystycznych Schengen. Ustawa została wprowadzona w związku z nielegalną agresją Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Spekulowano, że m.in. Cloud9, Outsiders i członkowie NAVI nie będą mogli uczestniczyć w prestiżowym wydarzeniu IEM 2023 w Spodku. Nic takiego się nie wydarzy, aESL rozwiało spekulacje, wydając dziś oświadczenie dla HLTV. Firma przekazała:– czytamy w oświadczeniu ESL.Zasadniczo główną przeszkodą dla rosyjskich drużyn i graczy, którzy chcą udać się do katowickiego Spodka, jest to, że nie mogą oni bezpośrednio podróżować do Polski, ale mogą swobodnie wjeżdżać doń przez kraj UE, taki jak Niemcy czy Czechy.To tylko kolejny dowód na to, że prawo jest nieszczelne, a sankcje łatwo jest omijać. Polski rząd musi robić znacznie więcej, aby nie narażać się na śmieszność.Uczestnictwo Rosjan na IEM 2023 pozostawiam Waszej ocenie.Serwis dust2.us przypomina odważne oświadczenie Oleksandra "s1mple" Kostylieva na IEM Katowice 2022, w którym wezwał do pokoju i zrozumienia tego, iż "e-sport ma moc przezwyciężenia okropności konfliktu".Dla kontrastu, w maju 2022 roku rosyjscy e-sportowcy CS'a z Cloud9 wywołali skandal , wspierając agresję rosyjską poprzez złożenie charakterystycznych podpisów z literą "Z" na okolicznościowych naklejkach.Źródło: dust2.us