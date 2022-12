PC Building Simulator 2 z częściami polskiego Endorfy! Przydałby się jeszcze GOODRAM

Podobnie jak było to w przypadku pierwszej części PC Building Simulator, także w niedawno wydanej kontynuacji doczekaliśmy się aktualizacji z nowymi częściami komputerowymi i akcesoriami. Oczywiście otrzymaliśmy kolejne generacje procesorów i kart graficznych Intela, AMD i Nvidii, ale też zupełnie innego typu komponenty oraz akcesoria. To nic dziwnego, gdyby nie fakt, że spora część z nich należy do polskiej marki Endorfy stworzonej przez ekipę z Cooling odpowiedzialną wcześniej za SilentiumPC i SPC Gear (właściwie Endorfy jest niejako rebrandingiem obu poprzednich linii).



Całkiem realistyczny symulator składania komputerów i prowadzenia własnego serwisu PC

Wydana 12 października 2022 roku gra PC Building Simulator 2 jest następcą dobrze przyjętego symulatora składania, modernizacji i napraw komputerów stacjonarnych. Co ważne produkcje opierają się nie na wyimaginowanych markach i częściach, a realnie istniejących sprzętach. Jeśli zawsze chcieliście mieć swój serwis i sklep komputerowy czy po prostu nie możecie z racji braku środków zbudować własnego wymarzonego komputera, to PC Bulding Simulator 2 daje wam taką możliwość.





Nowa aktualizacja zawiera komponenty nowej generacji, ale też pierwsze części polskiej marki / Foto: własne



Do naszych obowiązków w trybie kariery należy prowadzenie własnej działalności. Zbieramy zlecenia i składamy komputery dla klientów specjalnie pod ich wymagania i budżet, modernizujemy i naprawiamy ich maszyny, ale też bywa, że niestandardowo przerabiamy wygląd (naklejki lub malowanie obudowy, wymiana przewodów na inny kolor i wzór, ustawianie podświetlenia RGB), a nawet tworzymy customowe chłodzenie wodne włącznie z CPU i sekcją płyty głównej, GPU czy RAM.





Należy odpowiednio dobierać części (mogą się np. przegrzać przy złym doborze, a niepasujące komponenty nie będą możliwe do złączenia) czasem je podkręcać, diagnozować usterki, usuwać złośliwe oprogramowanie, uzyskiwać jak najlepsze wyniki w 3D Marku lub Cinebench i tak dalej. Możemy też korzystać z giełdy używanych zepsutych PC czy sprzedawać w sklepie własnoręcznie zbudowane maszyny. Zawsze trzeba mieć z tyłu głowy rachunki i różne koszty prowadzenia serwisu. W grze dostępny jest też tryb piaskownicy, gdzie bez zleceń i dbania o budżet stworzymy dowolny PC.



Aktualizacja PC Building Simulator 2 wprowadza nowe generacje CPU, GPU, płyty główne i sprzęty Endorfy

Wraz z debiutującą dziś aktualizacją 1.1 do PC Building Simulator 2, do gry wchodzą najnowsze procesory Intel Core 13 gen Raptor Lake, AMD Ryzen 7000 wraz z płytami głównymi na X670E (na razie Gigabyte, Aorus i MSI), a nawet karty graficzne Nvidia GeForce RTX 4090 i Intel Arc 770 oraz Intel Arc 750. Do tej pory nie ma zdziwienia - po prostu studio Spiral House i Epic Games odpowiedzialni za grę, chcą zaktualizować zasób podzespołów do obecnych standardów nowych generacji.



Chłodzenie procesora oraz zasilacz Endorfy, a także nowa grafika Intel Arc 770/ Foto: własne



Jednak wielkim pozytywnym zdziwieniem jest pojawienie się komponentów i akcesoriów polskiej marki Endorfy, która jest następcą SilentiumPC i SPC Gear. Do dyspozycji oddano nam chłodzenia powietrzem (Endorfy Fera 5 w trzech wersjach), chłodzenia AiO (Endorfy Navis F ARGB o trzech wielkościach), zasilacz Endorfy Supermo FM5 Gold 1000W, a także myszki Endorfy Lix Plus (dwa warianty kolorystyczne), słuchawki Endorfy Viro Plus (znów dwa kolory) i klawiaturę Endorfy TKL Red.



Całkiem sporo modeli chłodzenia i zasilacz od polskiej marki Endorfy / Foto: własne



Szkoda, że zabrakło obudów, wentylatorów czy mikrofonów polskiej marki, ale mam nadzieję, że te także pojawią się w PC Building Simulator 2 wraz z innymi modelami już teraz dostępnych gałęzi komponentów. Świetnie by było, gdyby do Endorfy (Cooling) dołączyła też polska marka GOODRAM (Wilk Elektronik). Wtedy w PC Building Simulator 2 mielibyśmy tandem świetnych komponentów komputerowych rodem z Polski.



Kolejna nowość - potężna grafika Nvidia GeForce RTX 4090 w wersji Founders Edition / Foto: własne



Poza wspominanymi częściami, aktualizacja 1.1 wprowadza też kilka pomniejszych komponentów innych marek, ale też zupełnie nowy wystrój warsztatu. Jak na klimaty komputerowe jest mocno nietypowy, bo znajdziemy w nim średniowieczny klimat. Jednak to nie przypadek, bo motyw ma nawiązywać do gry Going Medieval.



Źródło i foto: własne / Spiral House

