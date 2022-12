GTA: The Trilogy zmierza na Steam i Epic Games. Czyżby za darmo na święta w Epicu?

Mniej więcej rok temu kolekcja Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition pojawiła się na komputerach i konsolach. Jakość poprawionej reedycji to temat na zupełnie osobny artykuł (poza ulepszoną grafiką niestety dostaliśmy sporo niedoróbek), ale przecież mimo wszystko chodzi o wznowienie kultowych i bardzo popularnych gier Rockstar Games. Jak na razie gracze z PC mogą skorzystać z nich jedynie w firmowym Rockstar Games Launcherze. Przesłanki z kodu aplikacji sugerują jednak, że wkrótce się to zmieni. Jeśli dodamy do tego jeszcze kwestię Epic Games Store, możemy luźno spekulować o naprawdę ciekawej okazji.



Wzmianki w kodzie launchera Rockstara wskazują na plany włączenia remastera do Steam i Epic Games Store

Stworzona przez Grove Street Games w porozumieniu z Rockstar Games kolekcja trójki klasycznych odsłon GTA w 3D, to obecnie jedyna opcja na zaopatrzenie się w GTA III, GTA: Vice City i GTA: San Andreas. Oryginalne odsłony zostały wycofane z oficjalnych sklepów i launcherów, co niezbyt spodobało się społeczności. Szczególnie z powodu oferowania w dość wysokiej cenie reedycji z błędami tylko w launcherze Rockstara na PC (poza tym gry obecne są na Xboxie, PlayStation, a nawet Switchu). Oczywiście mamy w niej obsługę 4K, ulepszone cienie, nowe modele postaci i obiektów, poprawione animacje czy zaktualizowane efekty wizualne oraz dźwiękowe, jednak Rockstar wciąż boryka się z negatywnym odbiorem zremasterowanej trylogii.



NEW: Rockstar Games are preparing to release Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition on the Epic Games Store and Steam in a new update to the Rockstar Games Launcherhttps://t.co/Z420SjPP0u pic.twitter.com/LqAEeqxWqQ — Ben (@videotech_) December 6, 2022

Nieco polepszyć sytuację może otwarcie się na Steam i Epic Games Store. Jest to więcej niż prawdopodobne z powodu znalezienia przesłanek ku temu w kodzie aplikacji Rockstar Games Launcher. Czasem linijki w programach są pozostałościami po zalążkach pomysłów, które nigdy nie byłyby sfinalizowane, ale mijający rok od premiery GTA: The Trilogy, to faktycznie dobry moment, aby przygotowywać się na nowe platformy i chociaż lekko udobruchać graczy. Przy okazji premiery w nowych launcherach na PC, może producent wprowadziłby też łatkę z poprawkami błędów? Ale to już czyste spekulacje.



Jeśli Epic Games Store dogada się z Rockstar Games i Grove Street, to może zobaczymy remaster za darmo na Epicu w święta?

Tak samo bardzo luźną spekulacją wielu fanów serii, jest ewentualna możliwość pojawienia się GTA: The Trilogy - The Definitive Edition za darmo w Epic Games Store. Nie ma żadnych konkretnych poszlak (zrzutów materiałów graficznych lub dokumentów czy innych pozostałości w kodzie), które miałyby to uwiarygodniać, ale nie jest to zupełnie nieprawdopodobne. Odkąd internauci dowiedzieli się o pracach nad wprowadzeniem GTA: The Trilogy na Epica i Steam, żywo zaczęli komentować możliwość włączenia pakietu w ramach rozdawnictwa pierwszej z platform. W końcu Epic Games Store już wcześniej oferował za darmo GTA V. Poza tym na specjalny okres świąteczno-noworoczny, przydałoby się coś dużego, a GTA: The Trilogy - The Definitive Edition zdaje się dobrym kandydatem, nawet pomimo wciąż obecnych błędów.



Epic Games Store wkrótce zaprezentuje specjalna świąteczną ofertę - czy będzie w niej GTA: The Trilogy? / Foto: Epic Games Store



Taki zastrzyk popularności i pozytywnego myślenia o remasterze przez społeczność, na pewno jest wskazany w obecnej sytuacji. Ale to nie wszystkie potencjalne nowości w temacie. Nie jest tajemnicą, że w 2023 roku powinniśmy otrzymać Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition także na smartfony i tablety z Androidem i iOS/iPadOS. Plany na wprowadzenie mobilnych portów były już dawno oficjalnie zapowiedziane.



Ocieplenie wizerunku remastera wysoce wskazane.