PS Plus na grudzień już jest. Można odebrać m.in. remaster trylogii Mass Effect

Grudniowa oferta PS Plus jest już dostępna

Źródło: PlayStation

Mass Effect: Edycja Legendarna

Osoby opłacające subskrypcję PS Plus otrzymały właśnie możliwość odebrania gier wchodzących w skład grudniowej oferty. Tym razem mowa tu tak naprawdę o pięciu tytułach, które powinny przypaść do gustu przede wszystkim osobom preferującym tematy sci-fi oraz fantasy. Przyjrzyjmy się bliżej najnowszej ofercie.Każdego miesiąca abonenci PS Plus otrzymują do dyspozycji pakiet "darmowych" produkcji, które mogą przypisać do swojego konta. Często jednak bywa tak, że propowane tytuły niekoniecznie trafiają w gusta użytkowników, co wiąże się z krytyką Sony i twierdzeniem, że "może następny zrzut będzie lepszy". Cóż, wiele wskazuje na to, iż właśnie doczekaliśmy się przyzwoitej akcji rozdawniczej.Informacja o tytułach wchodzących w skład grudniowej oferty obiegła internet już niemalże tydzień temu - nie były one jednak wtedy jeszcze dostępne dla graczy. Sytuacja się właśnie zmieniła i jeśli jesteś aktywnym subskrybentem PS Plus, to bez problemu możesz odebrać takie tytuły jak:oraz. Przyjrzyjmy się każdej produkcji z osobna.Mowa tu o zestawie, w skład którego wchodzi odświeżona trylogia kultowych gier. Jest to świetna propozycja dla osób nigdy nie mających styczności z serią Mass Effect - kompilacja zawiera bowiem również wszystkie wydane do tej pory DLC oraz liczne bonusy w postaci pakietów broni i pancerzy. Oczywiście całość jest ładniejsza, gdyż tekstury są teraz w rozdzielczości 4K.