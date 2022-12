Microsoft podniesie ceny gier AAA. O ile?

Zapłacimy więcej.



Dział Xbox przygotowuje się do podniesienia cen za tytuły, które można wrzucić do kategorii z napisem AAA. Od 2023 roku za najnowsze produkcje od topowych developerów zapłacimy po prostu… więcej. Podwyżka wyniesie 10 dolarów, ale w przypadku polskich warunków zmiana może być naprawdę spora.



Trzeba się przygotować, że za kilka miesięcy za nowe gry zapłacimy powyżej 300 złotych…



Ceny gier Microsoftu zrównają się z tymi od Sony?



Podwyżki na początek dotkną takich tytułów, jak Forza Motorsport, Redfall i Starfield - mowa tutaj o grach przeznaczonych na konsole Xbox Series S oraz Series X. Microsoft zaznaczył jednak, że regionalne kwoty mogą się różnić w zależności od danego kraju - można się więc spodziewać, szczególnie patrząc po ostatnich “wygibasach” cenowych firm technologicznych, że w Polsce będzie po prostu drogo.





Wzrost cen nie jest jednak zaskakujący, szczególnie biorąc pod uwagę to, że jeszcze w tym roku Phil Spencer zwracał uwagę, że Microsoft nie będzie w stanie utrzymać niższej ceny wybranych gier w nieskończoność. Amerykanie nie są również pierwszą marką, która zdecydowała się podnieść ceny. Podobnie zrobiło między innymi Sony, Ubisoft czy Take-Two Interactive.





Co ciekawe, Sony chciało, aby ceny gier poszybowały jeszcze wyżej - choć jestem przekonana, że taka sytuacja mogłaby zniechęcić nawet najbardziej zagorzałych fanów japońskiego producenta. Dział Xboxa twierdzi, że podwyżki są związane z postępującą inflacją oraz rosnącymi kosztami rozwoju samych gier oraz produktów cyfrowych.





Oprócz tego, Microsoft przyznał, że trzymał ceny gier w takiej samej formie od czasów Xboxa 360 (czyli jak się możecie domyślać, długo). No cóż, jeśli będziemy chcieli pograć, to trzeba będzie po prostu zapłacić.Zawsze pozostaje wykorzystanie dostępu do abonamentu Xbox Game Pass Ultimate i czekanie aż tam pojawią się topowe produkcje.Źródło: Polygon / fot. Microsoft